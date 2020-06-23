《食品股》花縣府撤設廠執照 卜蜂怒提訴願及賠償 13:072020/06/23 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮縣政府撤除卜蜂(1215)在花蓮設廠執照，引發卜蜂強烈不滿，將依法對花蓮縣政府提出訴願及賠償程序。 卜蜂表示，公司在花蓮當地申請設立養雞場過程中一切依法合規，但除承受地方特定團體不斷以錯假訊息攻擊外，花蓮縣政府不但沒有善盡保護合法廠商的權力，縱容錯假訊息引爆地方地方鄉親與廠商對立，今日甚至直接撤除本公司合法申請之執照，卜蜂企業對此無法坐視容忍，將依據相關法規對花蓮縣政府提出訴願及賠償程序。 (時報資訊) #卜蜂 #花蓮縣政府 #執照 #訴願 #賠償 #花蓮廠 #撤照 也許您會感興趣 財經熱門新聞 第二波疫情來真的！美韓全面備戰 - 財經要聞 - 工商時報 他驚爆貿易協議「玩完」？美期指嚇殺了 - 財經 美經濟起飛？黑石：未來幾個月將出現大V復甦 - 財經 除權息撈錢季！這8檔ETF連續8年100％填息 - 財經 苦日子終結！華航全員減薪 董座謝世謙：7月結束 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。