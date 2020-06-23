全球唯一同時具有耳機和Speaker Box音響系統技術的致伸科技（4915），原規畫推動旗下的子公司惠州迪芬尼（Tymphany）聲學科技在陸股進行IPO，但受到今年新冠疫情影響，IPO進度暫時喊停。董事長梁立省表示，現在掛牌無法反應公司的價值，會等疫情過後再打算，在A股掛牌仍是第一首選，但也不排除到其他地區掛牌。

致伸在2013年前併購丹麥音響品牌Tymphany，其效益在近年來可說是越來越大，搭配原本的聲學產品，已推升致伸的電聲部門占營收比重突破4成，超越原本的主力業務如PC、CCM（手機照相鏡頭）和事務機器等，原本被視為內部營運「第三支腳」的Tymphany，反而躍居最大「咖」。

今年因受疫情影響，致伸PC相關營收意外拉升，去年營收占比約28%，今年H1拉高到41%，和聲學領域占比相當。

致伸目前持有Tymphany（惠州迪芬尼聲學科技）71.4％的股權，致伸EPS已經連續5年突破4元水準。公司在聲學領域具有相對競爭力，但聲學端的毛利率，近期因智慧型產品出貨增加，使毛利率略為下滑。致伸說明，公司原本替多家專業聲學業者代工，但全球智慧聲學產品（IT、消費型）需求增加，致伸因應客戶接單，在消費型的聲學產品出貨量也增加。

據了解，包括谷歌，亞馬遜等IT智慧聲學產品，致伸都有拿到代工訂單，不過相較於專業聲學耳機品牌客戶，IT智慧聲學產品的毛利率是較低的。

(時報資訊)