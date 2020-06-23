鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）今（23）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配息4元、配股1元，合計派利5元。展望後市，董事長朱復銓預期，今年營運將逐季成長，且新開發的雷射投影系統年底可望開始出貨，看好明年將邁向穩健成長。

樺漢2019年合併營收創815.06億元新高，年增18.19％。毛利率亦登23.01％新高，但營益率降至4.14％新低。加上業外收益年減38.58％，歸屬母公司稅後淨利10.8億元，年減1.28％，仍創歷史第3高，每股盈餘13.22元，低於前年追溯調整後的14.27元。

樺漢去年受惠品牌及部分ODM子公司獲利能力提升，帶動毛利率提高。受新台幣兌美元及歐元升值影響，致使業外出現匯損1.17億元。海外可轉債（ECB）及可轉債（CB）提前贖回則認列2.24億元費用，若排除此因素影響，去年每股盈餘為15.41元。

樺漢董事長朱復銓表示，公司秉持集合、整合、融合的策略目標，去年陸續取得特定垂直領域領先技術，並與相關解決方案供應商策略聯盟，建構虛實結合、軟硬整合的營運模式。並由子公司提供技術支援，協助系統整合商提供客戶智慧化產品與服務。

對於股東質疑公司本益比下滑、建議提高配息金額，朱復銓表示，現金股利發放較少，主要由於樺漢先前投資導致負債比達67～68％，且面對新冠肺炎疫情及中美貿易戰衝擊，大環境狀況不明，需保留較多現金審慎應對。

朱復銓表示，過去2年是投資併購的整頓沉潛期，公司積極研發新產品及新技術、並未怠惰鬆懈。其中，自主研發的短焦雷射投影技術，已接獲歐美及東南亞客戶訂單，預計第四季開始小量出貨、明年可望放量，看好明年可望「蓄勢待發」、邁向穩健成長。

(時報資訊)