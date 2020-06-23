鑑於進入後疫情時代，飲宴市場與會議活動再趨活絡，香格里拉台北遠東國際大飯店宣布推出的「香守香護」 安心婚宴、會議專案，婚宴優惠價16,800元起，於8月31日前之精選日下訂任一婚宴專案，可加碼享有「買10桌送一桌」的優惠。全天會議專案每位2,500起，9月30日前簽約確認活動場地，消費滿150,000元則可獲得總消費10%金額做為下次活動抵用金。

香格里拉台北遠東國際大飯店的「遠東宴會廳」2019年10月才全新改裝，客人抵達三樓從迎賓接待區就能感受耳目一新氣象，此全新宴會空間最大亮點就是在挑高六米、近兩百坪的無樑柱空間中央內建350吋 (寬達777公分、高432公分) 巨型LED螢幕，搭配最新科技聲光音響設備，是全台北市五星級國際觀光飯店中最大的螢幕。

台北遠東飯店2樓的香格里拉宴會廳也引進了270吋的LED螢幕以及2組180吋螢幕，不管是婚宴派對、社交晚宴、尾牙春酒或是商務會議，無論從哪個角度，皆可360度全視角精采捕捉每個重要時刻，同步搭載現代化視聽設備與情境燈光，各種場合所需氛圍，都能透過最先進的聲光音效科技，創造出充滿美感的感官體驗。

香格里拉台北遠東國際大飯店「香守香護」 安心婚宴專案」每桌16,800元起，不僅可享用國際級廚藝團隊精心設計之中式饗宴之外，席間更提供無限暢飲100%果汁與軟性飲料、送客喜糖及婚宴試菜享9折優惠，新人還可以從多款色系的名家設計桌巾椅套隨選搭配獨具品味的主題色調，飯店更提供新人於婚宴當天接待桌與宴席的花藝佈置、豪華燈箱花柱及裝飾用五層婚宴蛋糕。台北遠東飯店表示，於8月31日前之精選日下訂任一婚宴專案還可加碼享有買10桌送一桌的超狂優惠。

香格里拉台北遠東國際大飯店的「安心會議專案」，每位2,500元起，專案內容包含主廚團隊精心設計獨立包裝之點心/午餐之餐盒，取代原本以自助餐點方式供應的休憩茶歇與會議午餐，降低接觸讓與會貴賓吃得安心。午餐期間也再次將場地消毒，每位賓客的座位保持間隔1米或以上距離，在接待桌提供體溫檢測、手部消毒液以及提供已消毒的文具桌供客人自取，為會議高效安全的舉辦保駕護航。

(工商 )