安永最新報告顯示，陸港股市受到新冠肺炎疫情影響較全球較小，上半年IPO活動與去年同期相比保持增長，占全球IPO數量和集資額的43％和46％。

香港信報報導，因疫情今年上半年全球IPO活動放緩，共有412家企業在全球上市，籌集資金667億美元，IPO數量和集資額按年分別下降20％和12％。

不過陸港股市影響相對小，上交所奪IPO數量與籌資額雙冠王。大陸企業也支撐全球IPO活動，高居全球前十大IPO的前三甲，分別是京滬高鐵、京東、網易。

香港上半年預計共有59家公司首發上市，集資額870億港元。由於疫情影響，IPO數量按年跌20％，而集資額增加21％。其中京東和網易兩大中概股回歸香港，共集資543億港元，占上半年總集資額62%。上半年近六成數量新股來自大陸，集資額佔總額96％。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮指出，陸港IPO活動在Q2恢復到新冠疫情爆發前的水平，隨?中央政府持續推出經濟刺激措施，人行繼續向市場提供流動性支持，這將有助於加快經濟復甦，提振下半年IPO市場前景，預計下半年A股IPO活動仍保持活躍，特別是創業板的排隊企業數量占比例首位，中概股以第二上市的方式回歸香港也值得關注。

(工商 )