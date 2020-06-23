華新科（2492）公告指出，6月8日經由集中市場買進（鉅額交易）閎暉（3311）持股9,000張，持股比率達15％。華新科表示，取得閎暉股份目的為長期投資，預計於1年內再依市場價格再行評估買進。

(工商 )

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