國內疫情舒緩，六月起劍湖山世界遊客回穩，園方瞄準遊客玩水紓壓的需求，水樂園將於6月25日開放。（周麗蘭攝）

適逢端午連假，劍湖山率先推出健保卡對號優惠，購票時看健保卡左下角的序號，對中「6、2、5」就有優惠，原價899元的門票，對中3碼門票只要99元、兩碼299元、一碼450元。（劍湖山世界提供）

劍湖山世界六月起遊客回穩，23日滿園都是畢業生。（周麗蘭攝）

國內疫情舒緩，六月起劍湖山世界遊客回穩，園方瞄準遊客玩水紓壓的需求，水樂園將於6月25日開放，推出端午節連假健保卡對號優惠活動，健保卡左下角序號對中「6、2、5」門票只要99元，對中兩碼門票299元、對中一碼門票450元，較原價899元優惠很多。

劍湖山水世界水樂園「小威的海盜村」整備完畢，將於25日開放，今（23日）舉行記者會宣布優惠消息。

劍湖山世界總經理王瑞堂說，衛福部宣布6月7日解封之前，遊客就已經開始進樂園，6月7日後遊客「大量湧入」，回穩趨勢很明顯，後天（25日）再推出讓人紓壓、更消暑的「濕fun壓力」的水樂園。

王瑞堂說，適逢端午連假，劍湖山率先推出健保卡對號優惠，購票時看健保卡左下角的序號，對中「6、2、5」就有優惠，原價899元的門票，對中3碼門票只要99元、兩碼299元、一碼450元。

另外，六月壽星入園只要200元，當日可免費入園。

他表示，因應觀光局國旅遊樂園補助方案，2001年7月1日以後出生的遊客（19歲以下），今年七月、八月暑假期間可以天天免費暢玩劍湖山水陸雙樂園，若觀光局宣布補助活動完畢，園方也會配合停止優惠。

至於19歲以上遊客，劍湖山世界推出水陸雙月票798元，可以陪未滿19歲免費入園遊客，從端午節玩到暑假結束，平均一天不到12元。

(中時 )