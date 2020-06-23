蘋果（Apple）今年度的全球開發者大會（WWDC20）在台灣時間6月23日凌晨1點正式起跑。2019年正式誕生的iPadOS今年也升級到iPadOS 14，針對專屬的Apple Pencil帶來更完整的支援，讓你運筆如神！

新的全域搜尋和重新設計的側邊欄增進 App 體驗

在iPadOS 14當中，FaceTime 和電話來電、Siri 互動與「搜尋」具備全新的精簡設計。FaceTime 和電話來電以簡化的橫幅顯示，可更方便快速輕點以接聽電話，或者滑動即可關閉橫幅並立刻返回工作。Siri 現在在啟用時會出現在畫面底部，讓使用者在發出要求時能一併參考畫面上的資訊，並且在啟動其他 app 或控制音樂時，Siri 會迅速從畫面中隱藏。啟用這些功能可讓你不需要中斷工作流程，工作更有效率。

iPadOS 14 為 FaceTime 和電話來電、Siri 互動與「搜尋」帶來全新的精簡設計，有助於使用者保持專注並在當下完成更多工作。（摘自蘋果官網）

iPad 上的「搜尋」功能也隨著 iPadOS 14 進行完全重新設計，可尋找並啟動 app、存取聯絡資訊、檔案和各項快速資訊，以及取得人物或地點相關的常見疑難解答。透過全新的精簡設計，使用者可以從任何地方開始搜尋，而不必離開正在使用的 app。網頁搜尋功能變得更加強大和完善。

此外，重新設計的側邊欄（side bar）適用於眾多 app，包括「照片」、「檔案」、「備忘錄」、「行事曆」和 Apple Music，將導覽功能整合於一處，讓使用者能更輕鬆在 app 內瀏覽，同時也將內容保持在中央顯眼處。 此外，簡化的工具列和全新的下拉式選單讓使用者可集中使用全部的 app 控制項目。

重新設計的側邊欄適用於眾多 app，包括「照片」、「檔案」、「備忘錄」、「行事曆」和 Apple Music，將導覽功能整合於一處。（摘自蘋果官網）

透過 Apple Pencil 和手寫筆記完成更多工作

iPadOS 14 為搭配 Apple Pencil 的 iPad 帶來「隨手寫」(Scribble)功能，讓使用者能在任何文字欄位中進行書寫，例如在iMessage 訊息或在 Safari 網址列中搜尋。這些手寫的文字會自動轉換為鍵入的文字，且所有手寫和文字轉換都在裝置上進行，以確保私密與安全。

在iPadOS 14中寫筆記時，智慧選取功能會利用裝置上的機器學習功能來區分手寫字和繪圖，如此即可輕鬆選取、剪下手寫文字，並將這些文字做為鍵入的文字來貼上另一份文件中。形狀辨識功能能讓使用者繪製完美的幾何形狀，並能在「備忘錄」插入實用圖表與插畫時，即時加入這些幾何形狀。

資料偵測功能現在可以與手寫文字搭配使用，以辨識電話號碼、日期和地址，並讓使用者能輕點書寫的號碼來撥打電話、將事件直接加入行事曆，或在地圖中顯示位置。

「隨手寫」功能一推出就支援英文、繁體中文和簡體中文，以及中英混合，因此使用者可以同時書寫英文和中文單字，不需切換語言。

資料偵測功能現在可以與手寫文字搭配使用，以辨識電話號碼、日期和地址。（摘自蘋果官網）

更貼近現實的擴增實境功能

擴增實境 (AR) 是強大的技術，能以前所未有的方式來協助達成各種工作。ARKit 4 提供全新的 Depth API，讓開發者可以存取 iPad Pro 全新光達掃描儀所捕捉更精確的深度資訊。

開發者可以利用 Depth API 在 app 中驅動強大的新功能，例如測量人體來進行更準確的虛擬衣物試穿，或者在粉刷房間之前先測試油漆的成品樣貌。ARKit 4 還為 iOS 和 iPadOS app 加入位置錨點功能，該功能在適用的地點可利用 Apple「地圖」中全新地圖的高解析度資料，將世界上某個特定位置帶到 AR 體驗當中。

ARKit 4 加入位置錨點，讓開發者可以將特定的地理座標位置帶到 AR 體驗當中，例如在 Acute Art app 中觀看這個 KAWS 雕像。（摘自蘋果官網）

增強的隱私功能，提升透明度和控制程度

現在iPadOS 14中，所有 app 都必須先獲得使用者同意才能進行追蹤。 今年稍後 App Store 產品頁面將以簡單易懂的格式，來顯示開發者隱私權處理方式的自我報告摘要，快速明瞭特定App會取用哪些用戶資料並以怎樣的方法追蹤用戶。

此外，使用者可以升級現有的帳號來進行「使用 Apple 登入」；在授予 app 位置使用權限時，可選擇向 app 開發者分享約略位置，而非精確位置；app 使用麥克風和相機的透明度也進一步提升（App在前台執行、背景執行中，啟用相機、麥克風，螢幕頂端會各別綠色、橘色的指示小點來顯示）。

App Store 中的全新隱私權資訊，可幫助使用者在下載 app 前先了解該 app 的隱私權處理方式。（摘自蘋果官網）

其他 iPadOS 14 功能特色

(1)經過重新設計的全新小工具（Widget），可提供一目了然的即時資訊，使用者可以選取智慧堆疊（Smart stack）小工具，它可可以使用設備上的智慧功能，根據時間、位置和活動等要素來顯示合宜的小工具。

（2）「訊息」：使用者可以將對話固定在訊息列表的頂部，透過提及和內文回覆功能跟上群組討論串，並能使用影像或表情符號來設定群組照片，進一步自訂對話。「訊息」中的全新 Memoji 選項風格更多元，包括更多的髮型、頭飾、面罩等。

（3）Siri ：可以幫助使用者在網際網路上找到解答，而且現在還能發送音訊訊息。當聽寫訊息、備忘錄、電子郵件等內容時，鍵盤的聽寫功能都是在裝置上執行。

（4）「地圖」提供全新的自行車路線指引和精選的導覽指南，讓使用者能更輕鬆導航和探索。自行車路線指引會將海拔高度、街道的繁忙程度以及路線上是否有階梯納入計算。導覽指南提供了一系列精選的都市熱門地點列表，在探索新餐廳、尋找熱門景點，以及探尋新的推薦內容時特別實用。

（5）「家庭」app 透過控制中心內全新的自動化建議和更豐富的控制項目，讓智慧家庭控制變得更加輕鬆，進而讓使用者能更快速使用各項配件附件和情境。適用於 HomeKit 燈具的適應性照明功能，可全天自動調整色溫，而透過裝置上的面孔辨識功能，相容的視訊門鈴和攝影機可以辨識朋友和家人。「家庭」app 和 HomeKit 針對隱私及安全而設計，因此使用者家庭配件的所有相關資訊皆採用端對端加密技術處理。

（6）Safari 提供隱私報告按鈕，讓使用者可以輕鬆查看有哪些跨網站追蹤器遭到阻擋；安全密碼監控功能，可幫助使用者偵測儲存的密碼是否受到資料入侵牽連；以及可翻譯整個網頁的內建翻譯功能。

（7）輔助使用功能包括耳機調節功能，可放大微弱的聲音讓音樂、電影、電話和 podcast 的聲音變得更清晰透亮，而「群組 FaceTime」中的手語偵測功能，讓比劃手語的人在視訊通話能突出顯示。「旁白」適用於盲人社群，是領先業界的螢幕報讀器，現在可以自動辨識畫面上的視覺內容，讓更多人能運用豐富的 app 和網路體驗。

iPadOS 14 的開發者預覽版即日起向開發者釋出，公開測試版（Public beta）則將於七月提供，申請參與測試版計畫的一般消費者可提前體驗。全新iPadOS 14正式版預計今年秋季推出，iPad Air 2 與後續機型、所有 iPad Pro 機型、iPad 第 5 代與後續機型，以及 iPad mini 4 與後續機型都可免費更新。

(科技)