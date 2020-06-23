受疫情影響，許多民眾希望透過投資改善生活，讓詐騙集團趁虛而入，利用「假交友」結合「假投資」詐騙方式誘騙民眾上當，新北市警局為提升民眾反詐意識，拍攝「假交友投資」宣導影片，提醒民眾網路交友投資務必提高警覺。

據刑事局統計，「假投資」詐騙有逐漸攀升趨勢，歹徒多半利用網路隨機搭訕加好友，再以「代操理財」、「破解數據」等話術為幌子，吸引被害人註冊網路投資平台，初期先以投資小額本金並營造獲利假象，等被害人投入大筆金額想領回獲利後，便以各種理由拒絕出金，最後關閉網站斷絕聯絡，讓被害人血本無歸。

新北市警局拍攝「假交友投資」宣導影片，並由局內員警親自參與拍攝演出。影片特別指出由網友介紹投資「虛擬貨幣」、「國外期貨」及「海外黃金」等標的，皆有可能是詐騙，提醒民眾「交友投資前請先想一想」，網路交友投資務必要提高警覺，不要被詐騙集團話術所誆騙。

日前新北市刑事警察大隊查獲「彩鑽」假投資詐騙案，強力打擊並遏止詐騙集團氣焰。經統計，今年1月1日至6月11日，新北市計攔阻民眾遭詐騙金額高達9308萬元。

(中時 )