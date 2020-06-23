中油要在觀塘港區興建第三天然氣接收站，引起環保團體的高度關注，發起搶救大潭藻礁的行動，今天上午超過30個環團出現在行政院大門口，宣示要透過公投的力量來阻止大潭藻礁的消失，今起就會於網路、街頭擺攤進行連署。

大潭藻礁有超過7000年的歷史，但日前中油打算在觀塘港區的藻礁上興建第三天然氣接收站，引發在地環團不滿，質疑挖掉藻礁不僅破壞生態危及白海豚生命安全外，也對國防安全上產生疑慮。

國際海洋學者陳昭倫博士指出，大潭藻礁的保育原先可與第三天然氣接收站產生雙贏，不需要全國環團聯合起來發動公投，但在2017年中油聘請的顧問卻說出「大潭藻礁生態不佳、生物多樣性不好」等言論，甚至是在環差會議上提出降級的想法，讓人看不下去。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政指出，3年前三接站環評受挫時時任經濟部長的沈榮津也說，缺口可透過調度解決，但是環評過後政府卻像翻臉不認人一樣，說本件沒有任何替代方案，要蓋第三天然氣接收站沒有不可以，只是要蓋在安全不影響生態環境的地方。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，從公共安全的角度出發，開挖大潭藻礁是相當不智的行為，畢竟藻礁不利大型軍艦靠近，若去除掉等同失去天然海防，不利國防安全。

今天這場記者會到場約超過30多個環團，發起單位指出，目前至少已有75個環團加入，接下來會透過網路宣傳與街頭擺攤的行動來進行公投連署，希望能透過人民的力量來翻轉這項錯誤的政策。

(中時 )