基隆地檢署昨晚見時機成熟，指揮基隆市警察局督察科靖紀小組與分局展開搜索，查扣177台機台。（基隆警方提供／許家寧基隆傳真）

該間電動遊藝場鄰近學校僅百公尺，引起警方注意。（基隆警方提供／許家寧基隆傳真）

基隆市愛五路朋億電子遊戲場，囂張開在距離仁愛國小僅100多公尺處，更「掛羊頭賣狗肉」供賭客兌換現金，警方靖紀小組佈線長達半年，就連管區派出所也保密，22日夜裡發動搜索，帶回正在「拚經濟」的賭客及員工66人，一周內成功掃蕩3家賭博電玩。

據了解，該間大型電子遊藝場引進新式小鋼珠機台，以及經營水果盤等熱門電玩，因鄰近校園，且賭客絡繹不絕，引起警方注意；調查賭客需先換代幣把玩機台，再以結清的鋼珠或分數換取點數卡，事後透過俗稱「老鼠」的員工，私下換錢給熟客。

警方透露，店家也很精明，為了躲避查緝，賭客要一個拉一個，也不會輕易換現金給生面孔賭客，督察科靖紀小組與分局經長期蒐證，連管區派出所都保密，終於取得老鼠信任，22日晚間檢方見時機成熟，將老鼠、賭客以及負責人、員工帶回偵辦。

檢警現場查扣電玩機台177台、賭資17萬餘元，以及代幣、兌換卷及監視器等大批證物，多名賭客坦承有與和店家兌換現金賭博，訊後依賭博罪嫌移送基隆地檢署偵辦，包括仁五路、崇安路等3家違法業者，則依違反電子遊戲場業管理條例勒令停業。

新任警察局長林炎田表示，基隆市電子遊戲場林立，不乏從事賭博電玩，暑期將至，為確保青少年有安全及健康環境，針對轄區內不法電子遊戲場展開調查，繼17日、22日先後查獲從事賭博電玩之電子遊戲場，合計查扣賭博機台220台。

(中時 )