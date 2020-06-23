國民黨改革委員會的兩岸論述，引起連馬洪吳等歷任黨主席不同意見，直指不應將九二共識當成昔日兩岸互動過程的「歷史描述」。在馬政府時期擔任總統府發言人的國民黨不分區立委陳以信也持反對意見，表示把九二共識當成歷史，老實說這是中了民進黨的計；他認為「失去這套唯一的劇本，兩岸和平的戲碼恐怕就再也演不下去了。」

陳以信在臉書發文說，九二共識最近再起波瀾，國民黨兩岸新論述打算把九二共識當成歷史，老實說這是中了民進黨的計，也小看了九二共識的威力與潛力。馬習會三週年（2018年）時，他曾在國際外交家雜誌（The Diplomat）發表專文，提出九二共識新解：「馬習會就是九二共識道成肉身」！

他說，因為馬習會具體實踐九二共識的實質內涵，在新加坡兩岸公開上演「一中各表」，兩岸領導人平起平坐，雙邊會議各自表述，隨後記者會各自呈現，一切都在全球數千家媒體見證下真實上演。坦言之，馬習會是兩岸各自政策底線的最大程度容忍，與最小程度交集，就因為有這個最小交集的存在，兩岸和平穩定得以成為超越統獨的第三條路。

陳以信說，在馬習會發生之前，「九二共識」只是一種理論論述，內涵有沒有「一中各表」，各方看法難以一致。但在馬習會發生之後，「九二共識」成為一種具體實踐，「一中各表」因而超越論述層次，在具體世界中真實上演。他打一個比喻，本來「九二共識」只是一套劇本，教大家如何把「一中各表」演出來。而2015年在新加坡，馬英九與習近平真的把這部電影拍了出來！

他說，從此「一中各表」不是用說的，而是可以用做的，同一套劇本，換不同主角，電影還可拍很多次，就像金庸武俠劇一再重拍一樣。第一次主角是馬英九與習近平，下一次可以換蔡英文與習近平，未來其他組兩岸領導人都可依樣畫葫蘆，一套劇本可以一拍再拍，只要這戲繼續拍下去，兩岸長期和平穩定與繁榮也就達成了。

陳以信表示，換言之，就算這套劇本可能一時不流行，年輕人可能不了解不喜歡，但是這套劇本千萬不能丟，還應該經常拿出來溫故知新，因為一旦失去這套唯一的劇本，兩岸和平的戲碼恐怕就再也演不下去了。

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(中時 )