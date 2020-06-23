櫃買中心今（23）日表示，意德士科技（7556）今日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是半導體業。

根據櫃買中心資料顯示，意德士科技成立於民國88年7月間，董事長兼總經理為闕聖哲，主要經營業務是半導體製程設備之精密零組件與材料、製程次系統之維修，送件時資本額為1億8,500萬元。意德士科技去（108）年業績，營收3億8,316萬元，稅前盈餘9,086萬元，稅後盈餘6,868萬元，每股稅後盈餘3.82元。

(工商 )