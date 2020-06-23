市長盧秀燕強調，上任以來，空汙改善、公托公幼的倍增，非常感謝市府同仁、市民朋友成為後盾全力支持，未來會持續團結努力奮鬥。（陳世宗攝）

台中市議會23日市政總質詢，市議員林汝洲肯定市府在環保、社福等政策的努力，包括努力逐步改善空汙，PM2.5逐年下降，關懷據點、長青學院、親子館等都大幅提升；市長盧秀燕說，上任以來，空汙改善、公托公幼的倍增，非常感謝市府同仁、市民朋友成為後盾全力支持，未來會持續團結努力奮鬥。

市議員林汝洲質詢時，勉勵市府「堅持走對的路」。他指出，健康無價，肯定市府努力逐步改善空汙，PM2.5逐年下降，但中火2、3號機組卻打算重啟，要求市府要想方設法阻止，維護地方權益。

林汝洲指出，「小的好、老的好、年輕較快活」，在市府努力下，關懷據點、長青學院、親子館、公托中心都大幅提升，肯定市府積極推動社福，讓家長拚事業無後顧之憂。

盧秀燕表示，根據東海大學地方自治研究中心民調，近8成市民認同市府廢止中火機組許可證，近7成認同市府有權阻止中火機組重啟，市府整治空汙已有成效，會持續團結努力奮鬥。生命健康無價，不論中央、地方，一定要重視民意，了解地方心聲，「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條例被中央認定無效，市府及市議會正研議聲請釋憲。

盧秀燕說，不管中央怎麼變更法令，不會影響市府審查中火執照的權利，政府自己一定要守法，政府如果不遵守法律，如何要求民眾守法，政府存在目的是要照顧人民健康，政府不可以帶頭侵害人民健康跟生命。

針對公托、公幼部分，盧秀燕強調，市府重視幼童社福政策，持續建設「公托」、「公幼」、「親子館」，目前親子館從4間增加至9間，公托從5間增設至13間，市府持續努力，提供親子休閒空間、完整托育服務，陪伴0到6歲孩童快樂成長。

(中時 )