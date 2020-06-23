疫情漸告緩和，但六月中旬，美國政府常仰仗的知名智庫IHME(The Institute for Health Metrics and Evaluation)發出9月15日以後將有第二波COVID-19的預測，又觸發一陣恐慌，股市因而崩盤。各國前些日子舉債紓困形成的財政負擔，能否應付下一波的衝擊，如何買單將備受矚目。

新世代金融基金會重申，因應天然災情，可發行兼具射倖保險的巨災債券金融商品(Catastrophe Bond)，簡單的說，特定巨災(含病毒大流行)債券利息較市場稍高，債券到期前，如巨災未發生，投資人獲取收益，但如巨災發生且符合條件，債券金額依約定或全部或按比例，供救災之用，達到投資、募集救災資金及巨災損失風險分散的目的。各國或可思考面臨目前的COVID-19 PANDEMIC及全球暖化頻繁造成複合型災難的PANDEMIC，合作共同成立一個區域性國際組織(或基金)，發行區域性的複合型巨災債券(Composite cat bond)，或其他財務工程的金融工具，共同承擔天然巨災造成的損失，協助各國政府尋求因應財源。

新世代金融基金會表示，COVID-19 PANDEMIC是當前在全球媒體上最受觀注並報導的事件，coronavirus所到之處stay at home；block down/shut down，其影響已造成全球供應鏈危機及商業、消費全面停擺，直接影響企業營收、勞工收入或失業，以及消費需求。此病毒巨災，不只危害民眾的健康，也對人心帶來恐慌，使得經濟社會、貧富差距、世代停滯(Generation Lockdown)及不平等對立的情況，更加惡化，全球政經局勢越來越不安定。

不只病毒災害會帶來Pandemic，溫室效應風險更會帶來複合型天然巨災的Pandemic，例如地震、風災、水災及複合型災害等天然災害。溫室效應全球暖化對氣候變遷影響所造成的災害驟增，例如冰河變少、極地冰凍原融化、海水位上升，乾旱、野火及洪水，日益頻繁，預估20-30%的物種滅絕、農作物產量減低(缺糧)及缺水等，嚴重影響人類生活、經濟損失及金融市場的穩定。

據euronews報導2020年1月至4月COVID-19大流行期間的CO2排放量大量減幅，美國-32%；歐盟-27%；中國-24%。相較2019年同期CO2排放量減少8.6%，預估2020全年可減少4%-8%。相反，巴西雖在COVID-19陰影下，反而加速對亞馬遜雨林的森林砍伐，導致其CO2排放量反而上升，依非政府氣候保護網絡Observatorio do Clima的調查顯示，巴西的CO2排放量卻可能會增加10％到20％。經濟學人五月一期封面故事「A new opportunity to tackle climate change」呼籲各國應該把握時機，共同平緩氣候曲線。提醒當國際社會正傾力關注COVID-19的健康及經濟危機時，不應該忘了氣候變遷所帶來的危害。

(時報資訊)