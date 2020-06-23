華建(2530)今日舉行股東會改選四席董事、三席獨立董事，最終由市場派暨萬安生命前董座吳珅篁支持的寶佳少東林家宏為首的市場派，拿下4席董事，包括董事鄭斯聰、顏明宏，以及獨董王慕凡、黃智楨團隊奪下四席，超過公司派的三席席次，經營權宣告變天。

華建預計將在6月29日進行董事會，會中將改選董事長、總經理。

公司派的林文亮在會後發表聲明指出，公司近年來都有經營權之爭的傳言，這回改選以和平方式完成，實屬正面。他跟公司對改選結果沒有任何評論，華建經多年來已由專業經理人治理，尊重合法改選的結果。今日股東會改選董事，原公司派三席為董事李進益、大捷投資法人代表曾炳榮、獨董葉建偉。

吳珅篁支持的市場寶佳團隊險勝公司派，他則表示，股東會改選出新任董事後，在新的經營團隊加入董事會之下，希望新舊團隊共同攜手創造董事會應有的責任和義務。

華建指出，目前手上立即可售的成屋約1億元，為北市內湖「大華湖閱」的兩戶商業空間餘屋。另外，北市五常街的合建案「大華榮芯」已在4月開始銷售，最快明年第四季完工，將採邊建邊售模式，目前已銷售五成。另一筆台北市「懷生段」都更案，位於台北市大安區忠孝SOGO百貨對面，預計興建地上22層及地下3層的商場及辦公大樓，市場預期將會在2027年完工。

(時報資訊)