國民黨日前提出兩岸新論述，但九二共識問題引起黨內眾聲喧嘩，國民黨團總召林為洲今天表示，我們不是否定掉九二共識一切，其精神還是在，只是九二共識被汙名化，被對岸和民進黨與一國兩制連結在一起，導致很難用， 所以要用新的語彙描述九二共識。

林為洲強調，1992年的基礎，與現在的基礎是一樣的，國民黨的兩岸論述基本立場沒有變，就是尊重中華民國憲法，也就是「一中憲法」，而這個「中」是「中華民國」，國民黨現在不是要修憲、廢憲，還是尊重現在的憲法，這基礎沒有改變。

林為洲指出，只是九二共識的時代至今也有28年前，到現在很多28歲以下的年輕人，恐怕都毫無印象，也不知道這件事，另外，中國大陸對於九二共識、一中各表，已經有不同詮釋，產生了改變，所謂的一國兩制台灣方案，跟九二共識連結，這對九二共識來講是汙名化。

林為洲說，而民進黨等於呼應大陸方的說法，定調九二共識就是一國兩制，這樣國民黨還要拿來用嗎？老實說很難用，所以要用重新的語彙描述九二共識。

(中時 )