端午節4天連續假期自25日至28日止，台中市警方預估市區道路將湧入大量返鄉及觀光旅遊車潮，為維持重要道路交通安全及順暢，將實施高速公路交通疏導措施及市區交通疏導，呼籲民眾配合遵行。

台中市交通警察大隊指出，「端午節連假交通疏導規劃」以國道交流道、鐵公路車站、觀光景點、百貨商圈等周邊道路為主，連假前1天（24日）將出現南下車潮，連假4天期間本市各觀光景點及百貨商圈，將湧入大量旅遊及逛街購物人潮，

台中市交通警察大隊表示，假期最後1天（28日）將出現北上車潮，針對重要路段，規劃交通崗執行交通疏導勤務，依據車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮引導，維持交通順暢。

台中市警方展開為期5天端午節連續假期交通疏導、管制等如下：

6月24日至28日高速公路交通疏導措施：

一、深夜暫停收費：6月25日至27日，每日0時至5時，6月28日0時至10時，國道全線雙向暫停收費，請駕駛人多利用上述時段行駛國道，除享有免費優惠外，更可避開壅塞一路順暢。

二、開放路肩：除平常日國道1號南下大雅至台中（7時至9時、16時至19時）、國道3號北上快官出口匝道（7時至9時、17時至19時）、國道3號北上霧峰至中投（7時至19時）、國道3號北上霧峰系統至霧峰（7時至19時）、國道3號北上中港系統至大甲（13時至22時）外，新增開放國道1號北上大雅至豐原（7時至9時、16時至19時）、國道1號大雅交流道北上匝道（台中方向，10時至12時、14時至17時）路肩供小型車行駛。另端午節連假期間，將協調增加開放路肩及延長時段，實際開放里程及使用限制仍以現場標誌為準，請駕駛人注意現場之開放路肩號誌顯示。

6月25日至28日國道各交流道將視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

端午節連假期間本市易壅塞路段：

1、國道1號豐原交流道匝道出口銜接中山路及中正路周邊道路。

2、國道1號大雅交流道匝道出口銜接中清路、環中路周邊道路。

3、國道1號臺中交流道匝道出口銜接台灣大道往市、郊區及環中路周邊道路。

4、國道1號南屯交流道匝道出口銜接五權西路往市、郊區及環中路周邊道路。

5、國道1號王田交流道匝道出口銜接中山路及沙田路周邊道路。

6、國道4號后豐匝道出口銜接豐原區三豐路及周邊沿線路段。

7、國道3號大甲交流道匝道出口銜接中132線外埔區、大甲區甲后路周邊道路。

8、國道3號霧峰交流道匝道出口銜接中正路、中投交流道匝道出口銜接中投西路周邊道路。

9、台鐵台中站及周邊道路。

10、高鐵台中站及周邊道路。

11、台74線快速道路沿線匝道出口銜接平面道路口與周邊道路。

十大熱門風景區、觀光景點：

1、新市政特區百貨商圈、秋紅谷、台中歌劇院。

2、草悟道、市民廣場。

3、逢甲夜市。

4、臺中公園。

5、東豐綠廊自行車道、后豐鐵馬道。

6、綠川水岸廊道。

7、麗寶樂園。

8、霧峰林家花園。

9、高美濕地。

10、谷關溫泉風景區。

台中市警察局長楊源明局說，端午連假期間投入大量警力、義交執行交通疏導工作，全力維持市區道路交通順暢，但返家之遊憩車潮居多，盡量避開易壅塞路段，配合員警、義交指揮疏導循序前進。

台中市交通警察大隊長林沐弘說，將紅線停車、併排停車、闖紅燈等重大違規列為執法重點，駕駛人請遵守交通規則；端午節連假期間所有交通疏導管制作為，將連線警廣台中台，即時路況插播，提供最新交通狀況、疏導措施、替代道路等資訊，給用路人參考。

(中時 )