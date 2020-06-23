蔡女為了查看活動中心天花板狀況，疑似失足墜下4層樓高的高度。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣1所國小蔡姓女主任22日上午在學校整理活動中心天花板，疑因失足，從屋頂摔落4層樓高，送醫不治身亡，蔡女任教已有20年，表現認真、積極，深受師生信任，今年甫獲師鐸獎，她告別式將於30日舉辦，屆時教育部將派員頒發她來不及領取的獎項。

44歲的蔡姓女子任教職已有20年，表現認真、積極，22日上午7點許，為了整理校內的活動中心兼禮堂，疑似獨自爬上活動中心，查看天花板狀況，卻原因不明摔落，當同行的教職員聽聞聲響時，發現蔡女已倒臥在一樓。

當時校方立即撥打119，並由校內醫護人員急救，由新竹縣消防局派遣救護車抵達現場，再轉往東元綜合醫院急救，蔡女因嚴重內出血，經搶救一小時候，仍不治身亡。

該校23日舉辦畢業典禮，緊急向鄰近學校借用場地舉辦，師生哀痛逾恆。新竹縣長楊文科、秘書長陳季媛、教育處副處長蔡淑貞及教育處督學等第一時間至醫院對家屬表示慰問及關切之意，並將全力協助善家屬後事宜，及縣民保險及撫卹金申請。

據了解，蔡女育有2子，均已就讀高中，而蔡女投身教育20餘年，一向認真、積極且努力，今年獲得師鐸獎肯定，她告別式將於30日舉辦，教育部也會派員前往，頒發她來不及領取的獎項。

(中時 )