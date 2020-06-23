美國納斯卡賽車黑人車手華勒斯(Bubba Wallace)先前因為參加抗議活動，沒想到近日遭到恐嚇威脅，對此納斯卡介入調查，NBA湖人球星詹姆斯與勇士一哥柯瑞都發言聲援力挺華勒斯。

華勒斯被譽為納斯卡有史以來最出色的黑人車手，然而先前佛洛伊德被警察壓制在抵導致枉死之後，華勒斯現身抗議現場，表達出反對種族歧視的看法。

沒想到華勒斯被有心人士盯上了，日前他在賽車現場停車庫旁邊看到了一個上吊的套環，恐嚇意味相當濃厚。納斯卡官方立即在官網上宣布展開調查，並且直言納斯卡賽車不容許種族歧視之人。

詹姆斯今天在個人推特上轉發這事件新聞，並且留言「太令人噁心了！Bubba Wallace， 我的兄弟！你不是獨自一人！我就在這裡支持你，還有其他每一位運動員。我只想繼續說，我為你們感到驕傲，你們繼續堅持在美國和體育運動中進行變革！納斯卡官方我也向你們致敬！」

柯瑞則表示，「這是真實案例，我雖然從未見過華勒斯，但今天全世界人都知道你的遭遇，勇於面對僧恨、偏執，散播愛與希望，現在就讓我們逮捕那個人吧！」

(中時 )