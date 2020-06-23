暖心圓夢計畫！苗栗縣1位詹姓奶奶是大湖日照中心的學員，詹奶奶只在電視上看過大海，卻從沒去過海邊，因此很去看看美麗的海景。大湖日中心為了幫助詹奶奶圓夢，團隊帶著她到漁港吃海產，再到海邊享受踏浪的樂趣；詹奶奶不忘帶著老伴的照片一起拍攝婚紗，團隊精心安排的圓夢計畫，讓她非常感動。

大千綜合醫院在臉書分享幫助詹奶奶的圓夢計畫，「88歲了，這是我第一次看到大海。」詹奶奶出生於苗栗大湖鄉，婚後與先生一起一起打拚、撫養孩子長大，雖然她有和家人一起出遊過，但卻不曾到過海邊；而先生在前幾年離開了，從未到過海邊的詹奶奶看著電視上的大海想去看看，也想跟先生一起去賞海景。

大千綜合醫院分享幫奶奶圓夢計畫。（圖／翻攝自大千綜合醫院臉書）

（圖／翻攝自大千綜合醫院臉書）

據《ETtoday》報導，大湖日照中心社工陳惠嫈表示，詹奶奶年輕時都在山中活，養豬、砍竹、種草莓都難不倒她。一次奶奶對社工說：「每次在電視上看到浪花打在沙灘的畫面覺得很漂亮，若有機會可以到海邊走走就好了」，因此才有了這次的圓夢計畫。

陳惠嫈表示，詹奶奶透露自己當年結婚時雖然沒有穿婚紗，但特地從大湖走路到卓蘭去訂製洋裝，讓自己美美的出嫁。大湖日照中心幫奶奶圓夢，詹奶奶特地把丈夫的相片擺在身邊，希望和他一起欣賞美麗的海景；團隊特地幫她披上白色頭紗，一旁的社工們幫忙拍攝婚紗照，讓她留下美好的回憶。

(中時電子報)