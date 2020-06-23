反種族歧視大火燒到耶魯大學，有人在推特上要求學校改名，因為以其為名的耶魯當年從事奴隸交易。其他支持者甚至要求瓜分耶魯大學財產，拒招耶魯大學學生。
近期因弗洛伊德（George Floyd）和布魯克斯（Rayshard Brooks）之死，美國捲入一波反種族歧視、反警察暴力的抗議活動，再度激起了黑人的命也是命Black Lives Matter（BLM）等維權運動。
這起反種族歧視的抗爭不僅在美國國内得到大衆的支持，在英國、澳洲世界各地也引起了抗議熱潮。在這抗爭的同時，美國英國許多被標為種族主義歷史人物的雕像都被拆除，甚至「斬首」。6月7日，英國一座奴隸交易者銅像被丟入河裏。昨日，美國紐約市自然歷史博物館竟然也宣佈將拆除老羅斯福銅像，稱他是種族偏見和帝國主義象徵性的人物。
現在，反種族歧視的矛頭開始指向美國的頂尖學府。
6月21日，有人在推特Twitter上發起一波新攻勢，要求美國學術殿堂耶魯大學Yale University改名。發起者Jesse Kelly稱，耶魯不僅是一名奴隸主，也是一名奴隸販賣者。我要求耶魯大學立即更名，並將耶魯的名字從所有建築、文件和商品上去除。
同時，凱利說如果學校要為洗清自己的奴役歷史，耶魯大學的資產就必須被徵收然後分給黑人。
驚奇的是，居然還真的有人跟風，用#CancelYale標簽發推文支持耶魯改名的要求。有些比較極端的支持者甚至主張任何簡歷裏有“耶魯”二字的人都是支持奴役的種族歧視分子。
伊利胡·耶魯（Elihu Yale）1649年出生於麻州波士頓，是一名英國東印度公司（East India Company）的商人。1684年，耶魯當上了英國印度清奈聖喬治（Fort St. George）要塞的總督。在為東印度公司工作時，耶魯參與了當時盛行的奴隸交易。同時，在管理聖喬治要塞的時候，耶魯曾經貪圖利用東印度公司公費，爲自己買了許多土地。作爲總督，他也從當地徵收大量的稅。當本地人反抗時，耶魯派兵血腥鎮壓，逮捕和殺害了許多印度人。
在印度致富後，他將他的一筆財富捐贈給當時的康乃狄克大學，爲了感激耶魯的捐贈，學校將其名字改爲「耶魯大學」。
其實，耶魯大學以前有因種族問題更改過學院的名字。2017年，耶魯大學把考宏學院（Calhoun College）改成現在的霍普學院（Hopper College）。
不光是耶魯大學，美國其他名校也有因種族問題而改名的事件。早在2016，世界著名的馬英九母校哈佛大學法學院（Harvard Law School）因爲校徽盾牌設計是沿用了一名殘暴奴隸主的家族徽章，而將其校徽去除。
(中時電子報)
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