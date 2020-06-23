反種族歧視大火燒到耶魯大學，有人在推特上要求學校改名，因為以其為名的耶魯當年從事奴隸交易。其他支持者甚至要求瓜分耶魯大學財產，拒招耶魯大學學生。

近期因弗洛伊德（George Floyd）和布魯克斯（Rayshard Brooks）之死，美國捲入一波反種族歧視、反警察暴力的抗議活動，再度激起了黑人的命也是命Black Lives Matter（BLM）等維權運動。

這起反種族歧視的抗爭不僅在美國國内得到大衆的支持，在英國、澳洲世界各地也引起了抗議熱潮。在這抗爭的同時，美國英國許多被標為種族主義歷史人物的雕像都被拆除，甚至「斬首」。6月7日，英國一座奴隸交易者銅像被丟入河裏。昨日，美國紐約市自然歷史博物館竟然也宣佈將拆除老羅斯福銅像，稱他是種族偏見和帝國主義象徵性的人物。

現在，反種族歧視的矛頭開始指向美國的頂尖學府。

6月21日，有人在推特Twitter上發起一波新攻勢，要求美國學術殿堂耶魯大學Yale University改名。發起者Jesse Kelly稱，耶魯不僅是一名奴隸主，也是一名奴隸販賣者。我要求耶魯大學立即更名，並將耶魯的名字從所有建築、文件和商品上去除。

同時，凱利說如果學校要為洗清自己的奴役歷史，耶魯大學的資產就必須被徵收然後分給黑人。

Absolutely not. If @Yale is going to to make right its racist history, it’s endowments must be seized and distributed to black people. Also, all campus buildings will serve as low income housing. Otherwise, @Yale hates black people. #CancelYale https://t.co/M84apUSZea — Jesse Kelly (@JesseKellyDC) June 20, 2020

驚奇的是，居然還真的有人跟風，用#CancelYale標簽發推文支持耶魯改名的要求。有些比較極端的支持者甚至主張任何簡歷裏有“耶魯”二字的人都是支持奴役的種族歧視分子。

Everyone who has “Yale” in his or her biography is a racist who supports slavery. #CancelYale — Cernovich (@Cernovich) June 20, 2020

伊利胡·耶魯（Elihu Yale）1649年出生於麻州波士頓，是一名英國東印度公司（East India Company）的商人。1684年，耶魯當上了英國印度清奈聖喬治（Fort St. George）要塞的總督。在為東印度公司工作時，耶魯參與了當時盛行的奴隸交易。同時，在管理聖喬治要塞的時候，耶魯曾經貪圖利用東印度公司公費，爲自己買了許多土地。作爲總督，他也從當地徵收大量的稅。當本地人反抗時，耶魯派兵血腥鎮壓，逮捕和殺害了許多印度人。

在印度致富後，他將他的一筆財富捐贈給當時的康乃狄克大學，爲了感激耶魯的捐贈，學校將其名字改爲「耶魯大學」。

其實，耶魯大學以前有因種族問題更改過學院的名字。2017年，耶魯大學把考宏學院（Calhoun College）改成現在的霍普學院（Hopper College）。

不光是耶魯大學，美國其他名校也有因種族問題而改名的事件。早在2016，世界著名的馬英九母校哈佛大學法學院（Harvard Law School）因爲校徽盾牌設計是沿用了一名殘暴奴隸主的家族徽章，而將其校徽去除。

(中時電子報)