大陸新冠肺炎重災區湖北疫情已趨緩，不過，大陸國務院聯防聯控機制聯絡組組長、大陸國務院副秘書長丁向陽仍提醒，要未雨綢繆，做好秋冬季可能出現疫情的各項應對準備。

據《湖北日報》消息，6月22日下午，湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部召開會議。丁向陽在會議上指出，近段時間以來，湖北疫情防控工作有力度、有節奏、有效果，疫情防控總體形勢是好的。

他說，要做好較長時間常態化科學精準防控的思想準備和工作準備，繼續抓緊抓實抓細「外防輸入」、「內防反彈」各項措施，對可能出現的散發、零星病例，確保敢出手、出準手、下狠手，迅速果斷精準處置。

他指出，要未雨綢繆，做好秋冬季可能出現疫情的各項應對準備。更大力度對接中央支持湖北一攬子政策，用好用足各項政策措施特別是金融政策，幫助小微企業渡過難關。

湖北省委書記應勇指出，湖北疫情防控進入新階段，各項防控措施要更加科學精準，更具針對性和有效性，進一步加強中高風險地區來鄂返鄂人員管理；強化大數據分析和應用；進一步加強境外輸入疫情防控，優化入境檢測保障機制等。

今年5月，大陸中央批准國務院聯防聯控機制設立聯絡組，丁向陽為組長。聯絡組的主要職責是及時瞭解和反映湖北省、武漢市疫情防控工作情況，督促落實各項防控措施。

兩個月來，丁向陽率領聯絡組深入武漢市交通綜合場站、農貿市場、社區、企業、高校等，檢查指導常態化防控工作。

(旺報 )