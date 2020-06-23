日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )旗下手機遊戲《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》今(23)日宣布，再度與「水泉」老師以及人氣繪師「竹官 @CIMIX」的超人氣作品《沉月之鑰》攜手展開合作，推出系列活動！本次合作活動將分為前篇與後篇，自6月23日起推出前篇合作系列活動，後篇合作內容將於近期內於《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》官網公告。

千年前，在一個名為「迴沙」的異界，有個地位崇高而無人敢接近的迴沙王族「絳風」，僅有調皮的清嵐無視他的冷漠，與他成為了莫逆之交。但是在千年一回的安息日中，迴沙人趁著這王族唯一無法使用魔法的機會，發動了戰爭。在王族即將被滅絕之際，清嵐將受到重傷的絳風送進了封印室，並跳起以生命為能量的艾克里恩陣，發動王族的最後底牌，以自己與眾祭司的生命換取了絳風的安全。

經過千年的時空流轉，絳風來到現世，變成了莊晚高，無意中認識了范統，且發現范統與清嵐有許多奇妙的相似之處的晚高，將保命咒交給了范統。沒想到，當這個保命咒發揮效果的時候，也是絳風再次落淚之際…。6月23日魔法使們跟著維茲與莊晚高、范統一起來揭開本次合作劇情前篇【沉月之鑰：風起迴沙】的序幕吧。

除了與《沉月之鑰》的精彩合作活動外，以玩家設計的自身角色加入黑貓的世界的【阿爾克納與星之旅途III】企劃也同步啟動！自6月23日起《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》官網將開放玩家投稿自身角色設計，營運團隊將自新投稿的設計中抽出來製作為「阿爾克納與星之旅途III」的活動精靈。

《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》X《沉月之鑰》聯手合作活動自6月23日起開放登入

【活動1】沉月之鑰合作關卡前篇「沉月之鑰：風起迴沙」

．活動時間：2020/6/23 15:00 ~ 2020/7/12 23:59

．活動內容：沉月之鑰合作關卡前篇「沉月之鑰：風起迴沙」開放！

→「異願洛恩斯－庫耶斯大陸的穿越劇」以及「沉月之鑰：來自幻世的旅人們」關卡同步復刻開放 (繼承復刻開放前之通關紀錄)。

→可藉由活動mission獲得的精靈—【最後的一瞬 清嵐】、【多彩異界生涯 范統】。

(左)最後的一瞬 清嵐、(右)多彩異界生涯 范統(圖/So-net提供)

【活動2】「沉月之鑰：風起迴沙限定轉蛋」限時開放！贈送首10抽免費！

．活動時間：2020/6/23 15:00 ~ 2020/7/12 23:59

．活動內容：活動期間開放「沉月之鑰：風起迴沙限定轉蛋」，並於轉蛋機內有機會獲得以下卡片；此外，活動期間首次10連抽免費，每次進行10連抽將可獲得貓肉條x1！

→轉蛋機卡片—【幾近絕望的宿命 月退&那爾西】、【新的生命因你而在 范統&修葉蘭】、【營火夜話 范統&珞侍&月退】、【共鳴之鎮魂曲 伊耶&那爾西】、【有主亦若是 范統&普哈赫赫】、【幻世三摯友 范統&月退&珞侍】。

(左)幾近絕望的宿命 月退&那爾西、(右)新的生命因你而在 范統&修葉蘭(圖/So-net提供)

(左)營火夜話 范統&珞侍&月退、(右)共鳴之鎮魂曲 伊耶&那爾西

(左)有主亦若是 范統&普哈赫赫、(右)幻世三摯友 范統&月退&珞侍(圖/So-net提供)

活動期間2020/6/23 15:00 ~ 2020/7/1 23:59，每次於「沉月之鑰：風起迴沙限定轉蛋」累積消耗滿指定門檻或累積儲值達指定門檻，即贈送超好康福袋回饋。其中更包含活動限定精靈【重拾過往 莊晚高】、【岐路殊途 絳風&冽崔&霽雨】。此外，只要累積儲值滿指定條件，即可獲得【沉月之鑰：風起迴沙】限定精靈！

(左)重拾過往 莊晚高、(右)岐路殊途 絳風&冽崔&霽雨(圖/So-net提供)

【活動3】「沉月之鑰：風起迴沙」圖鑑蒐集

．活動時間：2020/6/23 15:00 ~ 2020/7/19 23:59

．活動內容：只要在遊戲中獲得對應的「沉月之鑰：風起迴沙」限定精靈，當圖鑑點亮後即可完成任務，並獲得限定卡片【SS】生死兩茫 清嵐&絳風

年少往昔 清嵐&絳風(圖/So-net提供)

【活動4】「沉月之鑰合作紀念登入獎勵！」

．活動時間：2020/6/23 3:00 ~ 2020/7/12 2:59

．活動內容：活動期間登入遊戲達指定天數，即可獲得「沉月之鑰合作紀念登入獎勵！」的特別贈禮！登入滿第 10 天就可獲得登入限定精靈【L】平行線外的悅樂時光，登入滿第15天除了總計可獲得15顆水晶外，還可獲得沉月之鑰：風起迴沙限定轉蛋免費10連抽一次。

平行線外的悅樂時光(圖/So-net提供)

【活動5】「異願洛恩斯」及「沉月之鑰：來自幻世的旅人們」復刻轉蛋開放

．活動時間：2020/6/23 15:00 ~ 2020/7/5 23:59

．活動內容：活動期間開放復刻轉蛋機，有機會獲得以下卡片，曾經錯失機會的魔法使們，這次可得把握機會喔！

→「異願洛恩斯」合作復刻轉蛋機

☆女孩們的劍花 齊斯克＆優利希

☆性轉的超絕魔法師 羅緋＆羅緋

☆此生最盼望的父子情 羅緋＆鈺璟

☆可以只注視著我嗎？齊斯克＆優利希

☆至死方休的主從關係 黎艾＆優利希

☆寧願捨命追尋的幻影 鈺璟＆小璟

☆不畏險阻的主僕雙人組 黎艾＆優利希

☆平行世界的觸發者 齊斯克＆優利希

→「沉月之鑰」復刻轉蛋機

☆千年一見的奇才 恩格萊爾

☆西方城的梅花劍衛 修葉蘭

☆認真的王者 那爾西

☆夜止的國主陛下 珞侍

☆落月劍衛中的一朵花 璧柔

☆幻世的無雙劍客 伊耶

【活動6】老手回娘家登入送

．活動時間：2020/6/23 3:00 ~ 2020/7/12 2:59

．活動內容：活動期間滿足下列條件玩家進行登入，可獲得對應的獎勵！

→90天內未登入：水晶x50

→60天內未登入：水晶x35

→30天內未登入：水晶x20

【活動7】累積登入mission加碼送

．活動時間：2020/6/23 15:00 ~ 2020/7/15 23:59

．活動內容：活動期間將計算玩家自創帳號至今的累積登入天數，累積登入達指定天數，即可獲得加碼獎勵

→累積登入滿20天：水晶x2

→累積登入滿100天：轉蛋券x1

→累積登入365天：轉蛋券x1+復活石

→累積登入730天：轉蛋券x2

→累積登入1095天：轉蛋券x2+魔力恢復飲料

→累積登入1460天：轉蛋券x3

→累積登入1825天：憶中之人福袋x1

【活動8】常駐關卡開放

．活動時間：2020/6/23 15:00起

．活動內容：2020/6/23 15:00起，【初心者之塔】以及【黑貓維茲水族館】關卡常駐開放

【活動9】協力【ARES THE VANGUARD 巨神vs戰神】開放

．活動時間：2020/6/23 15:00 ~ 2020/7/26 23:59

．活動內容：活動期間開放協力關卡【ARES THE VANGUARD 巨神vs戰神】。故事關卡同步開放。

【活動10】新功能開放

．活動時間：2020/6/23 15:00

．活動內容：2020/6/23 15:00起追加開放以下功能

→題目類型【國語】

→自動編組隊伍功能

→推薦活動功能

【活動11】魔導士之家追加開放

．活動時間：2020/6/23 15:00起

．活動內容：2020/6/23 15:00起，下列活動於魔導士之家追加開放

→歡迎光臨天上岬山麓咖啡廳！

→FairyChord 妖精的和弦

→恭賀新年 琪夏菈篇

→Valentine2018 畢畢亞篇

→阿爾克納與星之旅途

→The Luminescence of Soul 靈魂的微光

→The Iridescent of Soul 靈魂的虹彩

→庫耶斯式拍拖約會

【活動13】素材森林轉盤開放

．活動時間：2020/6/23 15:00 ~ 2020/6/28 14:59

．活動內容：活動期間只要通關素材森林任一關卡，就可進行轉盤活動，獲得的素材數量會依照轉到的倍率增加喔！

【活動14】【AbyssCode】系列關卡復刻開放

．活動時間：2020/6/23 15:00 ~ 2020/7/12 23:59

．活動內容：活動期間復刻【AbyssCode】系列關卡

→AbyssCode01 黑殼之王

→AbyssCode02 盲目的調和

→AbyssCode03 生而墮於虛無

→《降臨，接著是聖戰》

→AbyssCode04 燃燒殆盡的陽光

→AbyssCode05 冥世的天蓋

→AbyssCode06 劫末之獸

【活動15】舊卡進化

．活動時間：2020/6/23 15:00起

．活動內容：2020/6/23 15:00起，舊卡開放最終進化

→開放進化的異願洛恩斯以及沉月之鑰精靈

女孩們的劍花 齊斯克＆優利希、性轉的超絕魔法師 羅緋＆羅緋、此生最盼望的父子情 羅緋＆鈺璟、可以只注視著我嗎？齊斯克＆優利希、至死方休的主從關係 黎艾＆優利希、寧願捨命追尋的幻影 鈺璟＆小璟、不畏險阻的主僕雙人組 黎艾＆優利希、平行世界的觸發者 齊斯克＆優利希、器靈與匠師的組合 安提茲＆安波希姆、異界的夜晚異象 依瑟維＆愛利亞、高傲冷漠的器物靈 安提茲、平步青雲的新生居民 范統、全天下最偉大的拂塵 普哈赫赫、千年一見的奇才 恩格萊爾、西方城的梅花劍衛 修葉蘭、認真的王者 那爾西、夜止的國主陛下 珞侍、落月劍衛中的一朵花 璧柔、幻世的無雙劍客 伊耶、靈魂共生的交情 范統&修葉蘭、微妙的兄弟情 修葉蘭&那爾西、思緒紛亂 恩格萊爾、幻世之主 沉月、出訪迴沙的絕高護衛 那爾西、傲視天下之拂 普哈赫赫、黑色流蘇高手 范統、四弦神劍器靈 天羅炎、倘佯在幸福中的父女檔 羅緋＆小璟、穿越幻世的伙伴 范統＆莊晚高

→開放進化的日版精靈

叛逆大元帥 迪特利希‧貝爾克、昏暗英雄的副官 蘿葳‧弗洛伊賽、果敢的勇將 克拉黎亞‧夏魯利耶、回歸戰場的左右手 威拉姆‧奧爾岡、天意之劍 盧凡爾‧奧路姆、穿空傭兵 菲利庫斯‧榭法、無視道德的天才 蕾貝卡‧鄂蘭、神姬武桃 李太郎‧普露姆、撩亂閃雷 米蕾‧凱拉姆、驚天颱風 風華‧凱拉姆、舊世界的大賢 初瀨‧之‧島兒、天下不遜的不妙傢伙 八重‧栗柄、遭遇外世界 Y.U.N.A、正牌溫泉桃娘傳、AbCd-Ζζ:《從不沸騰的血潮 卡勒姆》、AbCd-Μμ:《拒絕輝煌 特露米德》、AbCd-Ωω:《消滅自我的存在 該隱》、AbCd-Ψψ:《絢爛的神舞 妮蒂雅》、AbCd-Λλ:《甜蜜而腐朽殆盡的黑闇 妮蕾努》

【活動16】「每日首儲水晶30%回饋」

．活動時間：2020/6/23 15:00 ~ 2020/7/12 23:59

．活動內容：活動時間內玩家可參加「每日首儲水晶30%回饋」回饋活動。

※詳細活動與優惠內容依官網公告資訊為準

※以上列出卡片為最高階狀態

※貓肉條回饋僅限「沉月之鑰：風起迴沙限定轉蛋」10連抽適用，回饋之貓肉條將直接進入禮物盒

※贈送之免費10連抽僅限活動期間「沉月之鑰：風起迴沙限定轉蛋」首次10連抽適用

※【AbyssCode】系列關卡復刻開放關卡將繼承免費開放前之通關紀錄，活動結束後活動回歸魔導士之家

※So-net營運團隊保有活動最終修改與詮釋之權

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