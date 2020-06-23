娛樂8點半》明道24歲時就以節目《冒險王》敲響金鐘，接著演紅《王子變青蛙》，不過明道也宛如真實版的「青蛙變王子」，明道從小在菜市場長大，為了家計進演藝圈，明道爭氣成為戲劇一哥、身價破億，不過感情世界始終成謎的明道，不只悄悄成家當爸，40歲的明道還已升格當爸。

明道在2004年以行腳節目《冒險王》拿下第39屆金鐘文教資訊節目主持人獎。（圖／本報系資料照片）

明道以模特兒入行，在2002年主持行腳節目《冒險王》正式出道，他帶領觀眾到世界各地冒險，明道靠著不怕苦、敢衝的精神走遍半個地球，他在節目中開朗的笑容和真實闡述他對旅行的感想，也讓明道獲得第39屆金鐘獎「文教資訊節目主持人」獎，年僅24歲就敲響金鐘。

明道敲響金鐘後，他也朝戲劇和唱片發展，明道接連演出《天國的嫁衣》、《王子變青蛙》、《愛情魔法師》等偶像劇，《王子變青蛙》雖然是明道首次擔綱男主角，不過他明確詮釋角色前後極端的個性，演技實力備受肯定。同時，他也與王少偉、顏行書等人組男團「183Club」，成為影歌雙棲的男神代表。

明道接連演出《天國的嫁衣》、《王子變青蛙》、《愛情魔法師》等偶像劇，奠定他「戲劇一哥」的地位。（圖／本報系資料照片）

除了招牌的高富帥角色，明道也演過純樸青年、髮型設計師等等，明道站穩偶像一哥地位，他同時把演藝事業版圖觸及大陸，陸續演出《守著陽光守著你》、《幸福一定強》等戲，同時，明道也嘗試拍古裝劇《嫦娥》、《美人天下》，明道曾與安以軒被票選為大陸製作單位最喜歡合作的台灣男女演員代表，片酬直逼一線演員。

明道的儀態及各種操槍動作到位，成為2012年的國慶三軍儀隊演出亮點。（圖／本報系資料照片）

明道演藝成績亮眼，不過他曾是貼閃兵標籤，32歲才入伍，不過明道選擇加入操練嚴苛的陸軍儀隊，頂個藝人光環的他，雖然是年紀最長的阿兵哥，不過明道被操也不喊苦，並完美地完成操演任務，明道不只甩閃兵的負面觀感，還成為當年國慶表演的一大亮點。

明道貴為戲劇一哥，同時他也是出了孝子，明道從小在菜市場長大，媽媽是一名菜市場擺攤，明道也曾多次被直擊，卸下明星光環陪媽媽賣地瓜，明道熟練地叫賣，還會幫母親拿傘遮風擋雨。明道也扛起家計，為家、為哥哥還債務，為了千萬債務鬧上社會版面，未料哥哥年初帶妻小走上絕路，留下明道的爸媽白髮人送黑髮人。

明道在陸綜《我們相愛吧》與大陸女星王鷗配對，明道帶著王鷗到市場陪媽媽賣地瓜。（圖／取材自明道微博）

明道雖然對私生活低調，不過他自出道以來卻是桃花不斷，感情世界多采多姿地他，曾與陳喬恩、楊雅筑、劉詩詩、經紀人李詩翔等人鬧過緋聞，不過明道這5年來則屢次被拍到與前女團「KISS」成員王婷萱秘戀，但明道始終沒認愛，直到日前兩人被拍到帶著新生兒及家人赴陽明山踏青，明道對著兒子又親又抱，父愛溢於言表。

明道公開當爸喜訊。（圖／取材自明道微博）

明道之所以會如此低調婚事，全因為自從哥哥離開後，他從么子變長子，要擔起照顧雙親的責任，明道還為此住在爸媽家附近，方便照顧家人，而明道也坦言今年對他來說意義重大「位置不一樣，家庭責任也愈來愈大」。

明道事後也公開喜訊，認了與王婷萱交往2年，兩人已在去年完婚，兒子已出生2個月，同時，明道也發文曬兒子超萌腳ㄚ照，並寫下：「你們曾經關心的那個男孩，終於升級成了男孩+。謝謝大家關心」，字裡行間滿是為人父的喜悅。

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