世界甜點冠軍陳立喆研發出業界唯一「不加砂糖的蜂蜜蛋糕」，這款「L.Z.黃金蜂蜜蛋糕」標榜單純使用蜂蜜的香與甘帶出整份蛋糕的靈魂。由於傳統蜂蜜蛋糕不加砂糖很難成型，此一作法是糕點業的一大突破。另外，蜂蜜中所含的單糖，不需要經消化就可以被人體吸收，對婦、幼特別是老人和愛吃甜點的人們更是一大福音，可以無負擔地享受幸福的滋味。

相較於他牌蜂蜜蛋糕含有濃烈的蜂蜜味，L.Z.黃金蜂蜜蛋糕散發出的是一股淡淡的蜂蜜香氣，完整又輕柔的附著在蛋糕體上。因為已經擁有蜂蜜獨到的甜，無添加人工蜂蜜香料。這款蛋糕單純使用鮮奶油、雞蛋與頂級麵粉作為基底打造出舞台，一層一層為蜜香堆疊出層次感。將擁有花果香的蜂蜜充實地注入三層蛋糕體中，琥珀色的蜜汁帶來的不是只有單純的甜，還有豐滿的花卉風味與天然酵素；是來自大自然最原始的禮物。

據健康管理網站「HEHO健康」報導指出，根據統計，台灣人每年要吃掉至少60萬公噸的蔗糖，每人每年平均25公斤，在全世界排名第11名；而過量食用糖則會對牙齒、血管、皮膚與骨骼等八種器官造成傷害。糖與健康似乎是無法畫上等號，這也讓許多愛好甜點又想要兼顧健康的人們無法盡情滿足口腹之慾，「L.Z.黃金蜂蜜蛋糕」問世，對愛吃甜點的人們更是一大福音。

L.Z.黃金蜂蜜蛋糕」單份售價320元，6/30日前訂購享299元優惠價，非常適合企業送禮與彌月蛋糕使用。

(工商 )