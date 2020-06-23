效力於CBA廣州龍獅台灣好手陳盈駿，今（23日）出戰有郭艾倫、梅奧（O.J MAYO）坐鎮的遼寧首鋼，陳盈駿此戰延續上場好表現，拿下29分、8助攻、6籃板，末節8分鐘多鐘在郭艾倫面對的跳投遭犯規，不過球最後應聲入網，帶起球隊的士氣，最終龍獅就以106-102拿下勝利。

陳盈駿上場比賽面對八一，全場進帳22分、7籃板、13助攻，其中助攻數更是創下CBA生涯新高，幫助球隊取勝，今天面對遼寧隊，他也延續好手感，包含末節在郭艾倫面前的旱地拔蔥買到犯規球進算以及多次關鍵跳投在內，第四節單節進帳14分，同時帶動全隊士氣，龍獅也在最後2分鐘拉開與對手差距，最終以106-102取勝，拿下復賽後的二連勝。

遼寧日前宣布啟用前富邦勇士洋將梅奧，而他也在今天迎戰CBA生涯的首場比賽，此戰他出賽44分鐘，三分球8投3中拿下28分，另外完成6次抄截為全隊最高。

遼寧主控郭艾倫此戰拿下32分、3助攻的成績，韓德君也繳出24分、14籃板的雙十數據，無奈卻沒辦法幫助球隊贏球。

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(中時電子報)