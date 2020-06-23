韓國瑜擔任高雄市長期間，積極推動「燈亮、路平、水溝通」，使許多市民有感！然而，有網友表示，韓解職後，地面有一處坑洞遲未修復，並以「暗黑工程真的來了」譏新市府團隊。對此，自由作家洛杉基諷刺表示，這不就是「光復高雄」的必然結果？

有名網友在臉書貼出幾張地面有坑洞的照片，並指出，這幾個坑洞從韓國瑜遭解職後便已存在，至今超過半個月，未見任何市府人員進行路平工程。

對此，洛杉基在臉書發文諷刺表示，這不就是「光復高雄」的必然結果？一切回復原狀，原來有多爛，現在繼續爛，這樣91萬的高雄人及北漂年輕人回家後，才有「回家的感覺」，不是嗎？「筆直平坦沒有補丁、像飛機跑道的馬路，高雄人還真TMD不習慣，所以才需要『光復』，恢復舊觀，不是嗎？」

網友則回應表示「投罷免票的那些人，連靠北的資格都沒有」、「高雄人開心就好」、「燈亮路平水溝通是最基本的事，但基本的事都作不好還能期待作什麼？」、「高雄回到從前，又老又窮」、「高雄人喜歡有補丁的馬路」、「歡喜做，甘願受。這是高雄人自己的選擇」。

(中時電子報)