台灣女網好手謝淑薇弟弟謝政鵬爆料，遭姊姊告偷竊、抽走獎金，還長期受到謝淑薇精神虐待，令他身心俱疲，因此日前在臉書上寫下「這輩子可以不用往來」。謝政鵬的千字長文曝光後，有網友在謝淑薇臉書發文質疑「為什麼弟弟都當職業選手了，還要靠姐姐金援？」謝淑薇終於打破沉默，再爆驚人之語。

謝政鵬21日在臉書控訴長時間受到精神壓力和情感霸凌，以及這些年來的金錢糾紛，自曝和姊姊謝淑薇關係不睦，感嘆「這輩子可以不用往來，我真的累了」。謝政鵬突如其來的爆料引起各界震驚，但針對此事，謝淑薇原本並沒有立即做出回應。

由於沒有比賽，謝淑薇的臉書大多是與男友在台旅遊的照片，直到有網友在底下留言質疑「為什麼弟弟都當職業選手了，還要靠姐姐金援？」謝淑薇則回應「這是上個世紀的消息嗎？」還呼籲網友「一起做個有智慧的人，而不是人云亦云的人喔」；也有網友為謝淑薇打氣，留言「別理這種新聞了，過自己的生活吧！我還是很愛你的」。

(中時電子報)