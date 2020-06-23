國際扶輪3502地區等13個愛心團體，捐贈的多功能視力篩檢車，提供缺乏眼科醫療新竹縣偏鄉民眾檢查視力。（羅浚濱攝）

國際扶輪3502地區等13個愛心團體，捐贈眼科檢查儀器給新竹縣偏鄉地區使用。（羅浚濱攝）

眼睛是靈魂之窗，國際扶輪3502地區等13個愛心團體，23日捐贈價值300萬元的多功能視力篩檢車和眼科檢查儀器給新竹縣，提供缺乏眼科醫療的偏鄉民眾檢查，更能為糖尿病友的視力健康把關，及早發現視網膜病變等併發症。

縣長楊文科表示，竹縣眼科醫療資源不足，全縣提供眼科診療服務的醫療院所只有20家，其中18家集中在竹北市、竹東鎮、新豐鄉及湖口鄉，有7個鄉鎮完全沒有眼科醫療院所，感謝扶輪社等單位的善舉，將會把車輛充分在偏鄉運用，讓更多鄉親受惠。

國際扶輪3502地區總監楊肅欣說，偏鄉不少長者有白內障或青光眼等視力問題，就醫相當不便，透過「眼科醫療巡迴車計畫」購置多功能視力篩檢車，車上配有桌上型電腦驗光機、眼球內壓計、細隙燈檢查儀及間接倒像眼底鏡等精密儀器，方便偏鄉長者檢查。

衛生局長殷東成表示，受贈的視力篩檢車將媒合眼科醫師，在關西、新埔、芎林、橫山、寶山、峨眉、北埔、尖石及五峰等9個鄉鎮衛生所開設眼科門診，讓長者和糖尿病友免除舟車勞頓，就近接受相關視力檢查，期早期發現長者眼睛疾患，並將與相關單位研究，讓視力檢查車進入校園和社區，以發揮最大功效。

(中時 )