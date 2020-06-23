紙風車劇團、優人神鼓、雲門舞集近年接連遭遇火劫，讓外界看見表團背負的潛在危機。文化部長李永得表示，未來預計在新竹以北地區，尋覓3至5公頃的適當地點，以作為「文化倉儲物流園區」，希望不只能讓表團存放道具布景，還能讓出版業者放退書。消息一出，不少表演藝術界團隊均表示樂見其成。

紙風車劇團團長任建誠表示，經營時間越長久的表團越會遇到倉儲的問題，大家都希望以最便宜的價格找到最大的空間，來安置道具布景設備等等，文化部提出的文化倉儲物流園區概念很棒，對所有表團也會有很大的幫助，「希望除了本身有倉儲功能外，也可以有流通性，成為彼此間的交流，比如說道具類的東西可以相互借用，大家也許能節省成本。」

優人文化藝術基金會執行長王騰崇表示，幾乎所有表團都是以租賃倉庫的方式保存道具設備，台灣物流業者也沒有專門為藝術道具專業使用的倉庫，若中央能建立系統化專業，他非常樂見其成，「表團也能因此無後顧之憂，更為放心道具存放，專心集中在藝術創作。」

雲門舞集則指出，對文化倉儲物流園區計畫樂見其成，相信對於表演藝術界會有很大幫助，目前尚不清楚文化部初步規劃與方向，希望文化部能集結表演藝術界的經驗與需求，仔細規劃並從長計議。

李永得認為，曾歷經祝融的三個表團都是國家一級品牌團隊，而許多劇團或是電影團隊所製作的道具或戲服，其實也深具文化意義，希望文化倉儲物流園區能用科技方式解決大家的問題，預計年底前提出初步規劃，「目前徵詢表演界、出版界多方人士意見，都認為園區計畫可行，且可以解決許多問題，可見這是非常普遍、大家共同負擔的痛。」

對於文化倉儲物流園區選址將落在新竹以北的地區，李永得解釋，因大部分劇團或電影團隊都是在北部，所以優先考量新竹以北地區設立，「不會在市區，因為太貴了。政策一定會執行，但要如何執行還要與多方討論，至少要讓大家都可以解決問題。期許文化部提供後勤資源後，能有助於團隊創作力提升。」

(中時 )