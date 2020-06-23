端午節將至，新北市衛生局表示，端午連假首日（25日）多數醫院都休診，不過包括樂生療養院、臺北醫院、輔大醫院、瑞芳礦工醫院及仁愛醫院等5家醫院還是維持正常看診或開放部分門診；假期第二天、第三天大部分醫院都恢復平時週五（26日）及週六（27日）門診，僅有少數醫院暫停門診；連假最後一天（28日）適逢週日，各家醫院門診皆暫停服務，建議連假期間需要就醫的民眾先電話查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診。完整就醫資訊亦可上健保署服務時段查詢網頁。

衛生局長陳潤秋表示，新冠疫情趨緩，振興經濟成了現階段重要的課題，鼓勵民眾連假期間可多出遊放鬆心情，不過還是要記得做好個人衛生防護措施，出入人潮擁擠場所時建議戴上口罩，如果能夠維持社交距離，則可適時脫下。

衛生局提醒，雖然疫情趨於穩定，但國外仍受疫情影響，民眾應落實「新型態的安全生活模式」如勤洗手、戴口罩、量體溫、維持社交距離、避開「密閉、密集與密切接觸」等三密場所、環境清潔消毒、生病不出門，才能有效預防感染。若有身體不適如發燒或呼吸道症狀，可撥打疾管署防疫專線1922或衛生局24小時防疫專線（02）2258-6923諮詢，至醫院看病請記得戴上口罩，就醫時請務必主動告知發病前14日的旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚。

(中時 )