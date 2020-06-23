高雄市長補選登記明天截止，民進黨由前行政院副院長陳其邁出征，國民黨今天中午確定由高雄市議員李眉蓁出線。先前拋出「藍白合作」共推無黨籍人選的民眾黨，黨務人士透露，「藍白合作」破局，考量補選時間倉促，民眾黨傾向不自提人選；至於是否支持他黨人選尚未定案。對此，民眾黨發言人楊寶楨表示，明天中午黨務聯繫會繼續討論高雄市長補選一案，相關決議會後會再公布。

高雄市長補選，民眾黨立委蔡壁如喊出「民眾黨不缺席」，接著蔡壁如又被爆出已經把戶籍遷到高雄，備戰高雄市長補選意味濃厚，但蔡壁如否認遷戶籍是在為補選布局，宣稱是家庭因素。

民眾黨一開始鎖定蔡壁如及黨籍不分區立委張其祿擇一投入補選，黨內評估補選勝算機率不大，且蔡壁如跟張其祿就任立委不到1年，若帶職或辭職參選觀感不佳，因此啟動徵詢其他人選，經徵詢2至3人，雖有人表達參選意願，但知名度不高，不僅勝算低，對於民眾黨經營南部幫助不大。

黨政人士透露，黨內確實有兩派聲音，一派認為即便勝選機率不高，但民眾黨不能缺席，自提人選或結盟無黨籍參選都是選項之一，表達經營南部的決心，有利於2022年議員選舉布局；另一派則認為，市長補選效益太低，不該推派人選折損戰力，目前支持不自提人選的聲浪略高出一點。

該名黨政人士說，高雄市長補選作業小組預計明天會跟黨主席報告徵詢人選情況，分析推派人選及不推派人選的優劣勢，最終交由柯文哲與黨內人士討論後決定，預估不自提人選的機率較高。

對於黨政人士透露，民眾黨傾向不自提人選投入高雄市長補選，楊寶楨表示，高雄市長補選一案，明天黨務聯繫會議將會繼續討論，確定是否自提人選，並討論如果不自提人選是否表態支持對象，一切相關事宜待明天黨務會議結束確定後公布。

(中時 )