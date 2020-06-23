交通部長林佳龍與立委劉櫂豪體驗採鳳梨。（交通部提供）

疫情趨穩解封後，國人紛紛出遊，即將在7月1日上路的「安心旅遊」補助看起來有爆滿狀況，外界關心是否加碼？交通部長林佳龍說，因為不分平假日，且不只團體行、自由行，補助還包括觀光遊樂園、台灣觀巴等，原先預算四個月反應熱烈，預期會不足將近20億，有向行政院來申請，行政院也支持。

林佳龍說，特別是透過安心旅遊再搭配三倍券及各部會補助，但這次目的跟以前不一樣，希望炒熱，一方面安心旅遊，一方面對台灣觀光業有信心，讓國際看到台灣不但防疫成功，而且能夠走出來旅遊，打造台灣成為繼防疫大國之後成為一個觀光大國。

由於有許多都會型旅宿業者，近日頻頻向交通部喊紓困。林佳龍表示，紓困3.0研擬中，出入境還是管制中，衝擊嚴重的出入境旅行社、機場相關服務業會納入，至於旅館業，因國民旅遊有帶動中南部及離島復甦，但對大台北都會區的旅宿業，住房率相對低，以六月來講只有兩成多，未來三個月會提出紓困3.0，也會建立指標，對於做國際觀光客為主的旅宿業紓困，但呼籲業者參加安心旅遊，自己努力再加上政府協助，特別是一些飯店也在轉型，提供各種優惠搭配安心旅遊及振興券，人助自助，能夠帶動更高的住房率，渡過未來三個月的艱困期。

安心旅遊不足20億元預算以及7月要無縫接軌上路的紓困3.0版，交通部觀光局長張錫聰說，都有跟行政院爭取，因各部會的需求會提出，最後由行政院主計總處統籌，目前都還沒確定。

由於5月27日啟動防疫旅遊，林佳龍今日受「台灣策略觀光發展協會」邀請，前往台東鹿野體驗採鳳梨、製作鳳梨果醬的精緻旅遊行程。他說，希望業者用深度旅遊方式做精緻旅遊，交通部觀光局跟很多在做精緻旅遊的旅行社及年輕人合作，所以要北中南東要跑一圈，在七月一日安心旅遊上路前，把遊程組織起來。也補助旅行社有踩線團一個月的時間，未來會整理出來向國人推薦優質行程。

(中時 )