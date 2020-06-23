美股以科技股為主流那斯達克指數，近期無畏新冠疫情再起，頻在歷史高檔區持續衝高，激勵台股電子股同樣欲不易，周二盤勢在兩大權值股台積電、鴻海領軍衝高，帶動IC設計、被動元件、矽晶圓等族群見賢思齊。

加上台塑四寶、統一、國泰金、富邦金等重量級權值股擔當穩盤角色，使大盤無畏外資在高檔大借券，伺機空投賣單，反而是內資、大股東與壽險法人等聯合化解空方賣壓，使盤勢仍得震盪趨堅，攻克11600點。

今表現相對弱勢權值股，包括股王大立光、聯電、日月光投控、台泥、和碩、台灣大及聯發科等；餘中信金、台達電、第一金、中鋼、亞泥、遠東新、中電及南亞科等集團，多力挺台積電、台塑四寶等，齊站在多方陣營。

加權股價指數雖一度在早盤開市一小時內出現上下約150點大震盪，但終場仍力守榮面，收復11600點，報11612.36點，上漲39.43點，漲幅0.34%，成交2041.49億元。

店頭市場方面，在連續多日改寫波段新高後，今開高震盪走低，拉回整理，化解技術面過熱疑慮；包括生技、紡纖、電機、鋼鐵、營建、航運、觀光與電子之光電、網通、零組件等族群，多表現疲軟；僅化學及電子之半導體、電腦、資服等類股，力撐多方，唯指數仍不敵短線獲利回吐賣壓打擊，終場收跌0.41%，報159.29點，成交598.47億元。

美股盤後電子盤方面，目前也是呈現牛皮整理格局，市場關注還在新冠疫情變化與美中貿易協議之進展，現下道瓊期與標普500兩期指暫報上漲0.02%、0.04%；那斯達克100與小型股2000期指則暫報下挫0.08%、0.13%。

業內人士指出，目前看起來，端節前長假，受制部分法人高檔大借券伺機丟空單，加上極短線獲利回吐賣壓陸續出籠，使高檔大漲不易；不過，公營法人逢低布局意願仍濃厚，而且六月報稅繳稅尾聲，加上半年報作帳與七月後將進入除息旺季，多是盤勢看回不回主因；而且個股依題材領先盤勢發展仍持穩輪動，使大盤後市不必過分看淡。

(工商 )