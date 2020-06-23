前立委林國慶公開辱駡立委陳明文「卒仔囡」、「臭卒仔」等語，嘉義地院民事庭審理後，判林國慶應賠償陳明文120萬元。（取自陳明文臉書／呂妍庭嘉義傳真）

前立委林國慶在2018年多次公開辱駡立委陳明文「卒仔囡」、「臭卒仔」等語，並指陳明文涉及貪汙判刑6個月確定，經陳明文提起刑事附帶民事訴訟，繼日前嘉義地方法院刑事庭判林國慶誹謗等罪成立，今嘉義地院民事庭審理後，判林國慶應賠償陳明文120萬元，全案可上訴。

記者撥打林國慶手機未接，無法取得其回應，不過林國慶在法庭上陳述，他沒有固定職業，網拍慘淡經營，且幾個月都賠錢，反駁陳明文所訴他在大陸有多龐大的投資、捐助公益也非他營業得等。

陳明文提告主張，他先前涉及民雄污水下水道案，圖利罪已由台南高分院維持無罪判決，洩密部分改判6個月，上訴後最高法院2018年12月駁回上訴確定，但林國慶參與政治活動已久，應有相當智識，卻在該案未判決確定前，分別於造勢大會、透過臉書社群平台、電視政論節目或廣播政論節目等方式，多次公然侮辱或誹謗他，依侵權行為向林國慶請求損害賠償200萬元。

判決書指出，林國慶在嘉義縣民雄鄉一場嘉義縣長黨內初選造勢會上，公開說「我比較不甘願的，陳明文之前被收押了一條，已經被判刑確定了，原本是用貪汙治罪條例處理，最後被判洩密罪」、「因為陳明文無論說什麼小英就聽什麼⋯，貪污歪哥也沒事情」等不實言論，同年1月27日晚間，林又在造勢活動上以台語「卒仔囡」、「垃圾人」辱罵陳明文，另分別在工作室、綠色和平廣播電台等處，以臉書、廣播公然侮辱「陳明文犯了貪汙治罪條例裡的洩密罪……」等不實言論，足以毀損陳明文名譽。

嘉義地院審酌認為，林國慶被陳明文告涉及誹謗等一審判有期徒刑6月，得易科罰金，且全案經台南高分院駁回上訴確定，而林國慶辱駡陳明文所言，衡諸一般社會通念，應足使原告在精神上、心理上感受到難堪，審酌兩造社會身分、地位、教育程度、財產經濟狀況、工作與收入、被告事後態度及所受刑事懲處、原告所受精神上痛苦程度等一切情狀，認原告可請求精神慰撫金應以120萬元為適當，全案可上訴。

(中時 )