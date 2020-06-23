交通部長林佳龍今（23）日受訪表示，7月將上路的安心旅遊方案，優惠不分平假日，還有台灣觀巴、遊樂園等優惠很多，觀光局編列的39億預算，原本規劃使用4個月，但是民眾申請非常踴躍，觀光局經過盤點評估可能會不足20億，因此已向政院申請，「行政院也相當支持！」

林佳龍今天和觀光局長張錫聰一同前往台東，替精緻旅遊踩線，立委劉櫂豪也陪同參與，林佳龍在地方創生團體「饗嚮台東」邀請下，體驗製作鳳梨醬，接受媒體聯訪時做了如上表示。

林佳龍說，過去秋冬遊、春遊補助的思維是要讓觀光「淡季不淡」，這次推出「安心旅遊」優惠，則是希望炒熱國旅、提振國內觀光信心，打造台灣在防疫大國之後，也成為觀光大國。

林佳龍說，目前也正研擬紓困3.0，適用對象包含機場周邊服務業、專做國際客的旅行社，另外都會區的旅館，交通部將建立評估指標，對於「以接待國際客為主」的業者，給予適度補助，但林佳龍也呼籲業者應爭取安心旅遊客源，「人助自助」，才能度過未來3個月仍舊艱困的時期。

「饗嚮台東」是一個台東地方創生團體，屬於在地人返鄉，致力於推廣農事體驗，並創立電商品牌，銷售農特產品，例如鳳梨、洛神花、火龍果、可可、咖啡、紅烏龍茶葉、蜜香紅茶茶葉、橄欖等。

(工商 )