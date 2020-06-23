「桃園航空城計畫」為桃園重大建設，更是台灣未來百年發展重要旗艦計畫，桃園市政府經濟發展局提出「桃園航空城計畫融資貸款專案」公開徵求本府融資媒合平台承貸銀行，有14家銀行參與，對有意投資桃園航空城產業專用區的企業，將給予融資的協助。

桃園市政府23日舉辦桃園航空城本國銀行融資貸款媒合平台成立暨MOU簽署記者會，桃園市長鄭文燦與承貸銀行代表共同簽署合作意向書（MOU）。

「桃園航空城計畫」今年4月內政部審議通過土地區段徵收計畫，預計今年下半年辦理土地及地上物區段徵收公告，並於公告徵收後，就部分產專區土地即進行招商，創造更多就業機會，同時帶動台灣產業升級與轉型。航空城計畫附近地區第一期共劃設287公頃「產業專用區」，將優先引進雲端運算、國際物流、航空輔助、生物科技、智慧車輛、綠能等六大產業。

桃園市經濟發展局表示，包括臺灣銀行、中國信託、兆豐、合作金庫、第一銀、華南、玉山商業、臺灣土地銀行、彰銀、永豐、臺灣中小企銀、台中商銀、中國輸出入銀行、王道商銀，共計14家銀行，成為「桃園航空城計畫融資貸款媒合平台」的承貸銀行，提供多元融資貸款管道，對於土地的取得，廠房、營運場所及相關設施的興建，機器設備的購置，以及中期營運週轉金等相關資金，提供貸款方案，降低企業融資風險。

(工商 )