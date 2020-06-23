（鴻海史上首個沒有郭台銘的股東會今登場，改由新任董事長劉揚偉（站立者）主持。圖／鄭淑芳）

鴻海（2317）股東會23日登場，今年為郭董交班後的首個股東會，市場原本預期郭台銘會以鴻海創辦人的身份，親臨現場，不料遍尋全場，卻未見郭董的身影。看來今天郭粉要失望了。

鴻海今日股東會由新任董事長劉揚偉主持，劉揚偉在開場時，提及與郭董結識的過程，強調他和創辦人郭台銘相識淵源長達30年，感謝他一路上的提攜。

劉揚偉表示，當時自己創辦的電腦主機板公司在1994年併入了鴻海，後到聖荷西做IC設計，後來創辦的公司又在美上市，2003年回台，並於2007年進入鴻海，掐指一算，與郭董相識已近30年，今日剛好可以趁此機會感謝他對鴻海及對我的提攜。

至於郭董今日為何沒來？劉揚偉也主動曝料說，「他最近非常忙，忙著創業，你們知道創業都很辛苦，很忙。」

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