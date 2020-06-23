民眾黨發言人楊寶楨今日發出聲明回應，蔡英文警衛室主任陳敏華因私菸案記大過，今日卻仍晉升少將，對於執政黨的決策無法理解，這也代表民進黨取得政權後對社會觀感毫不在乎，近期不斷下滑的政黨民調數字已是警訊。

2019年7月，總統府侍衛官吳宗憲等多人，在出訪期間，利用職務之便，集體團購走私上萬條，總價值6百多萬台幣的香菸，事後執政黨聲稱「這不是走私、是超買」，引發社會譁然。經社會輿論批評後，執政黨才改口說，這是違法走私，下令懲處涉案人員，陳敏華也被記一大過。

楊寶楨指出，此前執政黨表示私菸案事件與元首出訪行程無關，但陳敏華遭記大過也是事實。今天蔡英文總統還出席國軍將官晉任典禮，親臨訓勉，對於陳敏華的晉升給外界「出包就升官」、「有關係就沒關係」的觀感，對其他在崗位上努力的人不公平，對國軍整體形象更是有不良影響。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時 )