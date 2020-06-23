靜宜大學透過天主教大學重要的「畢業感恩彌撒」，感恩與祈求上主繼續引領畢業生，邁向新的生涯，順利平安！（陳世宗攝）

靜宜大學「畢業感恩彌撒」，由校牧為畢業生降福，願天主的助佑與祝福，陪伴身邊！（陳世宗攝）

靜宜大學董事長蘇耀文主教勉勵畢業生以靜宜校訓「進德修業」為目標，利用四年所學的專業知識，及好品德與服務的態度，成為世界的光、地上的鹽！（陳世宗攝）

靜宜大學董事長蘇耀文主教以升級版的「COVID-20」期勉2020畢業生，「CO」代表皇冠、「VI」是好品德、「Ｄ」則期許學生具備專業技能，並擁有服務精神。（陳世宗攝）

靜宜師長為畢業生正冠與撥穗，祝福畢業生學有所成，展翅高飛！(陳世宗攝)

今年受到疫情影響，靜宜大學將畢業典禮改為「畢業週」，採各系所「分場分流」、「線上直播」等方式進行，讓無法到場及海外學生能同時觀禮。校方也透過天主教大學重要的「畢業感恩彌撒」，感恩與祈求上主繼續引領畢業生，邁向新的生涯，順利平安！

靜宜大學師長為畢業生正冠與撥穗，祝福畢業生學有所成，展翅高飛！學生也特別創作、演唱與拍攝畢業歌曲《微光》，象徵「幸福的微光始終亮著，陪伴畢業生追求目標，直到實現夢想」。

靜宜大學董事長暨天主教台中教區主教蘇耀文代表校方與董事會，感謝師長及家長對孩子的用心栽培！他說，「COVID-19」疫情蔓延全球，各國的領袖與人民要一起努力，投入資源及疫苗開發等互助合作，共度難關。

蘇耀文主教以升級版的「COVID-20」期勉2020畢業生，「CO」代表Crown皇冠，祝福學生的未來跟皇冠一樣，光輝燦爛；擁有「VI」Virtue好品德，是邁向成功的基礎；「Ｄ」是Doctor，期許學生具備專業技能，並像醫生一樣擁有懸壺濟世的服務精神。

蘇耀文主教勉勵畢業生以靜宜校訓「進德修業」為目標，利用四年所學的專業知識，及好品德與服務的態度，成為世界的光、地上的鹽！

蘇耀文指出，靜宜的英文「Providence University」，「Providence」代表天主照顧；靜宜創辦人蓋夏姆姆以「難行要行」精神，克服萬難，服務弱勢族群，才有靜宜大學。未來若遇到挑戰與困難，要效法蓋夏姆姆的精神，相信天主的愛，以希望、信心、勇氣，展翅高飛、實踐理想，開啟人生另一段旅程。

靜宜大學校長唐傳義勉勵畢業生，要「多聽」，瞭解他人的需求；重視「合作」的精神，在別人身上看到自己的責任，互助合作，才有力量！要設定「終身學習」的目標，祝福畢業生鵬程萬里，心想事成！

「畢業感恩彌撒」中，由校牧楊安仁神父為畢業生降福，願天主的助佑與祝福，陪伴身邊。校方同時頒發台灣基督宗教大學校院聯盟「TaiCUCA社會服務獎」，由西文系王允賢、大傳系植皓懃與社工系劉耀君獲得。王允賢說，她從小在教會長大，受到修女的鼓勵，開始學習服務他人、以基督的愛實踐在生活中。

她利用靜宜提供的獎學金及協助，陸續出國研習、參與亞洲青年與亞洲天主教大學等會議等。期許畢業後，以基督徒的精神回饋社會，為他人服務！

很開心順利畢業！資管系畢業生李晶說，大一時，懵懂進入大學生活；在大二找到生活節奏，也記取師長所提醒的「要提早準備未來工作，所需的專業技能與經驗」；大三與大四，圍繞著課程與畢業專題，也獲得專業技能及成就感，期許未來逐步朝向目標邁進！

(中時 )