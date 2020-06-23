張清芳與宋學仁22日宣佈離婚，震驚各界，張清芳好友黃子佼今主持李芷婷發片記者會，被媒體問到張清芳離婚一事，黃子佼表示：「芳姐跟宋先生都是長輩，對私事、公事他們的處理都很有自己的看法跟決定，我們這些晚輩沒什麼好說的，就是祝福他們。」

對於張清芳離婚一事，黃子佼表示朋友圈並不知情，「整個過程我們都是不知情，相信他們一定做了很多考量」。黃子佼得知消息後，有傳訊息向張清芳致意，但沒有獲得回覆。

(中時 )