張清芳離婚 好友黃子佼說話了！ 14:162020/06/23 中時 黃雯犀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張清芳與宋學仁22日宣佈離婚，震驚各界。（圖／本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 張清芳與宋學仁22日宣佈離婚，震驚各界，張清芳好友黃子佼今主持李芷婷發片記者會，被媒體問到張清芳離婚一事，黃子佼表示：「芳姐跟宋先生都是長輩，對私事、公事他們的處理都很有自己的看法跟決定，我們這些晚輩沒什麼好說的，就是祝福他們。」 對於張清芳離婚一事，黃子佼表示朋友圈並不知情，「整個過程我們都是不知情，相信他們一定做了很多考量」。黃子佼得知消息後，有傳訊息向張清芳致意，但沒有獲得回覆。 「張清芳和他愛情長跑分手12年後曝原因」中時電子報娛樂給您勁爆新聞 「神仙姊姊曝近況女兒太美」中時電子報娛樂給您最美新聞 (中時 ) #張清芳 #黃子佼 #離婚 #佼佼 #宋學仁 也許您會感興趣 娛樂熱門新聞 張清芳豪門婚破滅 兩性專家曝她離婚「最終下場」全網感嘆… - 娛樂 為了張清芳年年大撒幣 富尪宋學仁獨為「這件事」不開心… - 娛樂 張清芳離婚富商宋學仁 曾淚訴「一個人在家很寂寞」 - 娛樂 岳庭13歲兒今搭醫療專機急轉曼谷醫院！她收起淚水：我不要再哭了！ - 娛樂 他捧紅張清芳愛情長跑10年卻分手...12年後原因才曝光 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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