彭博周一晚間報導，知情人士透露，美國正在計畫對加拿大進口的鋁材重新實施關稅。

報導指出，如果加拿大拒絕實施出口限制，美國周五將宣布對該國進口的鋁材重啟10%的關稅措施，並將於7月1日前實施。7月1日也是新版「美國－墨西哥－加拿大」（USMCA）貿易協議預計生效的日期。

受新冠肺炎疫情衝擊，包括汽車製造業等部分產業面臨困境，因此要求延緩實施這項貿易協議。USMCA貿易協議是用來取代歷時26年的北美自由貿易協議。由於非在上班時間，美國貿易代表署尚未回應就該鋁稅發表評論的要求。

稍早前，美國最高法院駁回了一項挑戰川普提出之鋼材稅的訴訟案，該案件由美國國際鋼鐵協會（AIIS）提出，指控川普實施鋼材稅所依據的法律違反美國憲法。

川普今年簽署一項公告，對進口鋼材產品額外加徵25%關稅，並將鋁材製品進口關稅提高10%，而從加拿大與墨西哥等國家進口的鋼鋁材則取得豁免。

(時報資訊)