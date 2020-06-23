國民黨將徵召李眉蓁參選高雄市長。（摘自李眉蓁臉書）

國民黨高雄市長補選人選，從昨天深夜到今天中午出現重大轉折，黨中央原已鎖定故議長許崑源之妻林絲娛出馬，林也應允，但林不敵家人強烈反對，今早11時向黨中央婉拒。國民黨打算改徵召市議員李眉蓁參選，今天下午4時徵召協調小組開會後，即對外公布。

據指出，國民黨尋覓補選選將採雙管齊下，一是希望韓國瑜能重新思考提出當選無效之訴，另一則是在韓不提訴訟之下，趕緊積極在高雄覓才。但前者並未奏效，在高雄當地覓才也一波三折，原先鎖定林絲娛、「換肝之父」陳肇隆等人進行勸進，市議員李眉蓁、李雅靜等也都公開或私下表達意願的人選，也納入評估名單。

其中林絲娛原先並未同意，黨中央因此積極勸進陳肇隆，包括黨主席江啟臣、祕書長李乾龍、前立法院長王金平等人都與陳肇隆及其家人深談，希望陳肇隆以「社會賢達」身分參選，高雄在地的前立委黃昭順、侯彩鳳等人也認為是好棋。

據悉，陳肇隆原本並未反對，黨中央人士當時從電腦列印報名表給陳肇隆。但陳家思量後，最終又未接受；黨中央因此持續與林絲娛溝通。

上周三國民黨中常會，中常委呂學樟即幫多位卸任立委在常會中建言，表示民進黨選舉常打哀兵之計，建議黨中央可徵召林絲娛參選，也完成亡夫許崑源繼續關心高雄遺願。當時江啟臣、李乾龍對呂的建言並無回應，但其實兩人與林的溝通已持續進行，連前高雄市長韓國瑜也在前天協助與林絲娛溝通。

據指出，林絲娛昨天下午原已同意接受徵召，但昨天深夜林又與黨中央電話長談，表示家人強烈反對；電話兩端的人都談到淚流滿面，最後林表達讓她思考到今天中午11點前回覆。

黨中央原本昨天下午認為應可就緒，但深夜接到林的電話後，決定啟動第二備案，要從市議員圈進行評估，認為李眉蓁也是不錯人選。今天中午11時，黨中央接獲林絲娛正式婉拒後，另一方面從高雄市黨部展開第一階段徵召作業，打算徵召李眉蓁，今天下午4點在中央黨部召開徵召協調小組審薦會議後，即對外公布。

41歲的李眉蓁是左楠區三連霸議員，父親李榮宗現任高雄果菜運銷公司總經理，與韓國瑜早有交情，也曾擔任高雄市議員。韓2018年選舉開始，李眉蓁即默默相挺，到了選戰後期，根本放下自己的議員選舉，全心幫忙韓國瑜宣傳，尤其改編黃明志歌曲《漂向北方》，歌詞內容呼喚北漂青年返鄉，引起廣泛討論。

李眉蓁2010年首次當選時，是高雄市議會最年輕的議員，儘管已經結婚生子，但身材容貌仍保持模特兒標準，平時與選民互動親切，獲得好評，歷經3屆議員經歷，對高雄市政相當熟悉，曾參選過副議長，黨中央這次評估徵召人選，一直將她列入口袋名單。

(中時 )