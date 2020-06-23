大陸四川省成都市、遼寧省瀋陽市今（23日）午間約11時45分都突然出現超大聲巨響，引發網友熱議，「瀋陽巨響」、「成都巨響」立馬登上熱搜。至於發聲巨響的原因眾說紛紜，目前官方尚未做出說明，但有網友認為是熱力發電廠爆破、戰鬥機音爆等原因，全部沒有被證實。

（圖／微博）

綜合微博網友留言，這兩聲巨響大聲到大樓都在震動，有網友甚至表示終於瞭解「震天巨響」的感覺，因為真真切切感受到空氣也跟著震動。「瀋陽巨響」、「成都巨響」一直到午後1時許，都一直在熱搜榜上。

（圖／微博）

成都市、瀋陽市距離超過2000公里，就算不眠不休開車都很難在24小時內到達，但兩地卻幾乎是同時發生巨響，引起大陸網友熱烈討論，紛紛對成因加以揣測。有網友認為是戰鬥機所發出的音爆，也有可能是航空母艦試飛的聲音，甚至是被稱為「二炮」的解放軍飛彈部隊正在做武器試驗，但也有可能是火山爆發所造成。

（圖／微博）

有網友流傳一張爆炸照片，已被遼寧省地震局否認，當局並表示消防部門未發出任何警報；當地政府應急局則表示目前仍在調查巨響發生的原因。

（圖／微博）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)