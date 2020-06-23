端午節不立蛋，改立金煌芒果！高雄桃源、六龜山區金煌芒果產量較去年增加1成，高市府為穩定價格，持續拓展外銷之外，與六龜農會研發新品項冰磚，本周末的神農市集也將舉辦「端午立金煌」活動，取其吉祥意涵，希望催出民眾買氣。

金煌芒果相較於愛文芒果，果肉較豐厚，果核薄，纖維也細，高雄種植面積近860公頃，以六龜區、桃源區為主，六龜種植面積約330公頃，桃源區約240公頃，估算今年產量可達7869公噸，比去年增加10％左右。

高市農業局統計，高雄金煌芒果外銷量至6月20日止，已有22.4公噸，本周進入盛產期，農民團體持續出口新加坡、大陸及加拿大等地，外銷通路目前狀況不錯，從6月下旬全國批發市場平均產地價格約每公斤24元來看，價格還算穩定。

農業局另發展加工商機，徵求芒果加工廠商，目標收購200公噸次級品芒果，補助加工處理費及供應單位集運費用，更與六龜農會研發金煌芒果冰磚，預計8月在中央公園型農市集推出供民眾試吃，「高雄首選電商平台」則主打頂級金煌芒果，每箱10台斤600元，還享免運費。

27日周六下午在鼓山區神農路辦的神農市集上，農業局也將發揮創意，號召民眾端午立金煌，高市代理市長楊明州表示，金煌芒果是高雄夏季重要果品，市府特別指示農業局積極開發新外銷市場與國家，為農民拚通路。

(中時 )