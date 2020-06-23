車禍引發大火，山腳市場遭焚毀，苗栗縣長徐耀昌23日前往災後現場視察。（巫靜婷攝）

車禍引發大火，山腳市場被焚毀，現場一片漆黑凌亂，建物飄散臭味，不時有掉落物。（巫靜婷攝）

車禍引發大火，山腳市場被焚毀，現場一片漆黑凌亂，建物飄散臭味，不時有掉落物。（巫靜婷攝）

山腳市場被燒毀，空拍畫面觸目驚心。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮昨日（22日）深夜1場車禍事故造成山腳市場陷入火海，公所列冊共25間攤戶付之一炬，其中包含開業一甲子的茂森百貨行，以及在地知名店家家鄉小吃，苗栗縣長徐耀昌23日臨時更改行程，上午10點半抵達災後現場視察，他表示，縣府將請公所釐清實際受災戶，盡快給予相關社會救助。

火災地點位於苑裡鎮舊社里、山腳里的交接，苗栗縣長徐耀昌23日與鎮長劉秋東、縣議員張顧礫、鄭宗國、陳品安助理、鎮民代表張文財、舊社里長陳榮勝、山腳里長郭志成等人，前往災後現場視察

徐耀昌指出，昨晚10點多1輛小貨車撞進機車行，200多坪付之一炬，目前了解鎮公所列冊的攤位共有25戶，至於其他分租戶正在釐清，依規定搬遷安置費每戶2萬元，每戶最高5人10萬元，其他部分請社會處及鎮公所積極協助，沒有人傷亡是不幸中大幸，希望盡快給予安置補助及急難救助。

社會處長楊文志表示，將請苑裡鎮公所先釐清受災範圍內，具戶籍且有居住事實者，依據《社會救助法》辦理搬遷安置費，至於因為這起火災導致主要經濟中斷，造成家庭經濟生活陷入困難者，可向公所申請急難救助金，公所利用馬上關懷專案辦理。

苑裡鎮長劉秋東表示，2018年9月苑裡市場發生大火被燒毀，如今山腳市場也遭祝融，情況有點棘手，希望爭取縣府補助善後，據了解有些攤販實際上沒在經營，會盡快協助受災戶財物受損部分，造成火災的主因是車禍，肇事車主理賠將由保險公司協調，公所現金救助部分正在研議中。

(中時 )