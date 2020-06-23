萊爾富今天獨家開賣「丹寧玫瑰粉」的醫用口罩，網友興奮開箱分享，引發熱議，這種粉更好看。（圖為萊爾富/資料照）

萊爾富今開賣的「丹寧玫瑰粉」醫用口罩，同樣引起民眾瘋搶，其中有位幸運的網友成功搶到最後1盒，興奮地在臉書開箱分享，丹寧刷白的紋路，引起網友驚呼，好羨慕，這種粉色更好看。

網友在臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》分享，幸運買到最後1盒萊潔玫瑰粉口罩，售價349元，首批是萊爾富獨賣！官方表示，未來也會陸續供給其他通路。另有社友建議，去萊爾富可詢問店員口罩，因為有些沒放在檯面上。

許多網友看見原PO的開箱文後，忍不住直呼，「好羨慕喔」、「我今天跑了三家，都說沒有進」、「有牛仔的漸層色」、「我覺得這種粉更好看」、「流口水」、「丹寧刷白紋路蠻酷的」，但也有網友納悶，看了大家分享的照片，到底跟普通的粉有何不同？

此外，南部網友哀嚎「跑了五家萊爾富都沒貨」。內行網友則透露，由於物流配送時間不一定，因此部分門市早上就已經開賣，但有些則表示貨還沒到，建議去之前可以先打電話問，不過中、南部的門市可能要等到晚上或明天才有。

喜歡特殊色的人，沒搶到萊爾富這波也別過，明天上午博客來網路書店，也將會開賣4種不同顏色的中衛口罩，每人每色限購1盒。

(中時電子報)