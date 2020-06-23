利菁分享病況。（摘自臉書）

利菁上半年暫停節目全心養喉嚨、治療胃食道逆流，23日進行第3次手術，她被問此事表示：「喉嚨手術，聲帶閉合不全，以前老天讓我聲帶受傷，現在慢慢找回來，手術後3天不能說話。」

利菁手術日當天也在臉書寫下：「就是個不認命、不服輸、不妥協的個性。」並標註「不進則退、條件自己創造、堅強」字裡行間透露積極面對病況的堅毅精神。

利菁經過數月調養，之前出席活動不只聲音清亮許多，體重更成功減去5公斤，目前正努力籌備新專輯。

(中時 )