利菁進手術室 自曝個性「不認命不服輸不妥協」 14:292020/06/23 中時 吳維書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 利菁23日手術。（摘自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 利菁分享病況。（摘自臉書） 利菁上半年暫停節目全心養喉嚨、治療胃食道逆流，23日進行第3次手術，她被問此事表示：「喉嚨手術，聲帶閉合不全，以前老天讓我聲帶受傷，現在慢慢找回來，手術後3天不能說話。」 利菁手術日當天也在臉書寫下：「就是個不認命、不服輸、不妥協的個性。」並標註「不進則退、條件自己創造、堅強」字裡行間透露積極面對病況的堅毅精神。 利菁經過數月調養，之前出席活動不只聲音清亮許多，體重更成功減去5公斤，目前正努力籌備新專輯。 (中時 ) #利菁 #手術 也許您會感興趣 娛樂熱門新聞 為了張清芳年年大撒幣 富尪宋學仁獨為「這件事」不開心… - 娛樂 他捧紅張清芳愛情長跑10年卻分手...12年後原因才曝光 - 娛樂 婚姻早遇多次危機 張清芳曾曝早已做「最壞打算」 - 娛樂 直言張清芳婚後生活是「自我放棄」 美女醫揭她「離婚關鍵」 - 娛樂 張清芳離婚富商宋學仁 曾淚訴「一個人在家很寂寞」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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