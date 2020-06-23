交通部長林佳龍今（23）日前往台東，並由具有「旅遊新創背景」的「台灣觀光策略發展協會」安排在地精緻旅遊行程。林佳龍受訪表示，精緻旅遊希望提供民眾觀光的特殊體驗，而非走馬看花，台灣有豐富文化、自然多樣性，還有很多年輕人返鄉、在地創業。他認為，這些年輕人可用創新方式行銷在地特產，讓國旅深化，未來也可迎接國際客，讓國際知道來台灣觀光不只在台北，盼讓國際客在台Long stay。

林佳龍進一步提到，他預期7月起的這波安心旅遊「會爆滿」，他也希望民眾多利用精緻旅遊行程、體驗不一樣的台灣，交通部正推動三項措施。第一，7月1日安心旅遊上路前，他將跑遍北、中、南、東部，要將各地的精緻旅遊行程組織起來。

第二，林佳龍說，觀光局也找上旅行社合作，鼓勵業者自行踩線，自推行程。第三，對於專做國際客的旅行社，林佳龍說，觀光局也會輔導業者踩線後，未來爭取日、韓、星、馬、港澳地區市場，作為精緻旅遊的主力市場。

據悉，本次林佳龍的台東之旅，也邀請日本、韓國、馬來西亞、香港四個國家地區媒體隨團採訪，希望藉此機會宣傳台灣精緻旅遊。林佳龍也現場和張錫聰、劉櫂豪一同體驗製作鳳梨蔭醬及果醬。

(工商 )